Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло до 63 человек. Таковы данные Роспотребнадзора на 16 марта. Страны закрывают границы и друг за другом вводят режим чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день заразились 168 768 человек по всему миру. Из них выздоровели более чем 76 тысяч человек. Скончались 6510 пациентов. В Петербурге заболели уже шестеро. Один из них - чемпион мира по кайтсерфингу. Он рассказал о симптомах на личном примере. Тем временем, к выписке готовится итальянец Рикардо, из-за которого на карантин полностью закрылось целое общежитие СЗГМУ им Мечникова.



С 17 марта все школы Петербурга переходят на дистанционное обучение. За ними подтягиваются вузы. «Фонтанка» получила подтверждение от СПбГУ, ИТМО, РГПУ им А.И.Герцена, Первого Петербургского государственного медицинского университета, СЗГМУ им Мечникова.

