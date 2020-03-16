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Ситуация с китайским коронавирусом в мире меняется ежечасно. «Фонтанка» следит за происходящим
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло до 63 человек. Таковы данные Роспотребнадзора на 16 марта. Страны закрывают границы и друг за другом вводят режим чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день заразились 168 768 человек по всему миру. Из них выздоровели более чем 76 тысяч человек. Скончались 6510 пациентов. В Петербурге заболели уже шестеро. Один из них - чемпион мира по кайтсерфингу. Он рассказал о симптомах на личном примере. Тем временем, к выписке готовится итальянец Рикардо, из-за которого на карантин полностью закрылось целое общежитие СЗГМУ им Мечникова.
С 17 марта все школы Петербурга переходят на дистанционное обучение. За ними подтягиваются вузы. «Фонтанка» получила подтверждение от СПбГУ, ИТМО, РГПУ им А.И.Герцена, Первого Петербургского государственного медицинского университета, СЗГМУ им Мечникова.
А вот россиян вирус не особо пугает. Куда больше они обеспокоены падением рубля.
«60% россиян опасаются обвала рубля и подорожания товаров, и только 29% - заражения коронавирусом СOVID-19», - такие данные 16 марта приводятся в исследовании финансового поведения россиян банка «Открытие».
Китай очень сильно пострадал от коронавируса. Промышленное производство в Поднебесной за первые два месяца этого года снизилось на 13,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Данные приводит Reuters.
Самое большое падение в годовом исчислении показали инвестиции в основной капитал (24,5 %) и розничные продажи (20,5 %). Сильно снизился и экспорт, на 17,2%.
А на русско-финской границе прошли коронавирусные учения. Это было похоже на кадры из фильма-катастрофы.
В комитете по здравоохранению Петербурга назвали адреса поликлиник, в которых уже сегодня любой желающий может бесплатно сдать анализ на коронавирус - сделать мазок из носоглотки. Ранее это было доступно только тем, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидобстановкой. С полным списком можно ознакомиться здесь.
Новая Голландия в Петербурге сворачивает всю программу из-за коронавируса. Об этом сообщает администрация.
«Мы вынуждены временно свернуть всю нашу программу событий, в том числе закрыть выставку Дэвида Хокни «Уолдгейтский лес, зима, 2010». Надеемся, что с наступлением теплой и летней погоды, все проблемы будут позади и мы снова встретимся во дворе «Бутылки» на джазовом концерте», - говорится в сообщении.
Сам парк и проекты резидентов продолжат работать, но администрация Новой Голландии всё же призвала петербуржцев не выходить на улицу без особой надобности.
Между тем, вице-губернатора Максима Соколова на правительственном совещании 16 марта не было. Вокруг его отсутствия за прошлую неделю уже выросла новая конспирология, депутаты пишут запросы. Говорят, вернулся из "неблагополучной" страны и самоизолировался. Или просто ещё в отпуске.
Нашлись и те, кто со смехом отнесся к последствиям распространения коронавируса. Так, студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения перекидывают друг другу липовый «приказ» с подписью ректора вуза. Согласно документу, вводится дистанционное обучение, во время которого студенты будут обеспечены едой и алкоголем. Эта шутка – реакция на то, что руководство института пока не вводит каких-то мер, несмотря на то, что в других вузах такие шаги уже предприняты.
Не все страны реагируют на закрытие российских границ спокойно. Глава Белоруссии Александр Лукашенко, например, раскритиковал это решение.
«Закрыть [границы], как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. <...> Это все очень непросто. Но мне пришлось этот период в своей жизни пережить, и я лично не хотел бы, чтобы это повторилось. Но пришедшие во власть России люди, видимо, этого не понимают», — заявил он.
Если образовательные учреждения по рекомендации принимают решение о переходе на дистанционную работу, то храмы продолжают принимать посетителей. Например, Коневский Рождество-Богородичный монастырь не планирует закрываться.
«Мы принимаем все профилактические меры, всецело уповая при этом на волю Божию. Для монахов главное дело - служение Богу, молитва о мире и забота о духовной жизни людей в непростое время,» - подчеркнул епископ Выборгский и Приозерский Игнатий.