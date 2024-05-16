Памятник Петру I у Михайловского замка отправили за решетку из-за приметы

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Металлическую ограду вокруг памятника Петру I установили 16 мая на Кленовой улице. «Сажать» императора за решетку пришлось из-за суеверных туристов и экскурсантов: потоки из автобусов регулярно устремлялись к украшенному барельефами постаменту и натирали «на счастье» отдельные детали.



«При этом с металла стирается патина, — прокомментировали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). — Патина на бронзе является бронирующим слоем, защищающим металл от коррозии. Если патина стирается, то, во-первых, изменяется внешний вид памятника, во-вторых, «затёртые» участки подвержены окислительному воздействию окружающей среды».



В комитете заключили: «Дальше терпеть это невозможно».

«Затерли до такой степени, что уже исчезает авторская пластика у копыт коня Петра со стороны барельефов Полтавской баталии и в сцене спасения моряков, — посетовал глава комитета Сергей Макаров. — Стирается бронза — так, что на ботинках у некоторых персонажей на горельефе не читаются элементы».



Теперь удерживать вандалов, по замыслу комитета, будет металлическая ограда «в стиле классицизма» высотой 1,3 метра: выбирали так, чтобы было сложновато перелезть.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Я прекрасно понимаю, что тот, кому очень захочется потереть ягодицу моряка, «призвав счастье» на свою голову, — может, и перелезет через нее, но это не будет так массово, как сейчас, — объяснил глава комитета. — Потому что сейчас сюда приезжают два автобуса, и люди выстраиваются в очередь потереть копыта коню и филейную часть счастливого спасенного моряка».



Исторический художественный замысел ограда разрушить не должна.



«Ограда здесь была раньше, она исчезла где-то в 1930-е годы, — объяснил журналистам Макаров. — Здесь стояли четыре очень красивых фонаря и столбики с цепочками. Понятно, что столбик с цепочкой — как замóк: не от воров, а от добрых людей. Возможно, здесь еще городовой ходил, поэтому был поэффективнее способ сохранения».

