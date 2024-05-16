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    Музеи

    Памятник Петру I у Михайловского замка отправили за решетку из-за приметы

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    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Металлическую ограду вокруг памятника Петру I установили 16 мая на Кленовой улице. «Сажать» императора за решетку пришлось из-за суеверных туристов и экскурсантов: потоки из автобусов регулярно устремлялись к украшенному барельефами постаменту и натирали «на счастье» отдельные детали.

    «При этом с металла стирается патина, — прокомментировали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). — Патина на бронзе является бронирующим слоем, защищающим металл от коррозии. Если патина стирается, то, во-первых, изменяется внешний вид памятника, во-вторых, «затёртые» участки подвержены окислительному воздействию окружающей среды».

    В комитете заключили: «Дальше терпеть это невозможно».

    «Затерли до такой степени, что уже исчезает авторская пластика у копыт коня Петра со стороны барельефов Полтавской баталии и в сцене спасения моряков, — посетовал глава комитета Сергей Макаров. — Стирается бронза — так, что на ботинках у некоторых персонажей на горельефе не читаются элементы».

    Теперь удерживать вандалов, по замыслу комитета, будет металлическая ограда «в стиле классицизма» высотой 1,3 метра: выбирали так, чтобы было сложновато перелезть.

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    «Я прекрасно понимаю, что тот, кому очень захочется потереть ягодицу моряка, «призвав счастье» на свою голову, — может, и перелезет через нее, но это не будет так массово, как сейчас, — объяснил глава комитета. — Потому что сейчас сюда приезжают два автобуса, и люди выстраиваются в очередь потереть копыта коню и филейную часть счастливого спасенного моряка».

    Исторический художественный замысел ограда разрушить не должна.

    «Ограда здесь была раньше, она исчезла где-то в 1930-е годы, — объяснил журналистам Макаров. — Здесь стояли четыре очень красивых фонаря и столбики с цепочками. Понятно, что столбик с цепочкой — как замóк: не от воров, а от добрых людей. Возможно, здесь еще городовой ходил, поэтому был поэффективнее способ сохранения».

    Тем не менее решение для города не универсальное: не вокруг каждого памятника поставишь решетку, и таких планов в комитете нет. Где-то в теории можно окружить монумент газонами, но тут можно столкнуться с необходимостью реконструкции дорог. В общем, большая тема для обсуждений. Ну а пока на следующей неделе Музей городской скульптуры нанесет специальное покрытие на стертые блестящие части пострадавших барельефов — их скроет искусственная патина.

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    © Фонтанка.Ру

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