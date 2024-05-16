Стало известно, каким заключенным запретили участвовать в СВО. Один из них — причастный к убийству Михаила Круга

Участник нападения на дом певца Михаила Круга, член банды «Тверские волки» Александр Агеев, отбывающий пожизненное заключение, не смог поехать на СВО. Апелляцию на решение Московского районного суда Твери отклонил Тверской областной суд.
Заключенный Александр Агеев дважды обращался в суд с прошением об отправке на фронт. В ответ представители структур ФСИН заявили, что осужденные на пожизненное не могут заключить контракт для участия в СВО в соответствии с действующими нормами, пишет РИА Новости. В суде сослались на совместный приказ Минобороны, Минюста и МВД от 27 июля прошлого года, согласно которому с осужденными на пожизненное запрещено заключать контракт. В итоге Московский районный суд Твери постановил отказать Авдееву, сославшись на то, что список кандидатов на контракт определяет администрация колонии.
Соответствующий приказ ведомств помечен грифом «для служебного пользования», так что не опубликован для публичного доступа. Однако в решении суда, с которым ознакомилась «Фонтанка», есть ссылки на некоторые из его положений.
Так, согласно статье четыре, заключать контракт на военную службу запрещено пожизненно заключенным, тем, кому смертная казнь была заменена на пожизненное в порядке помилования; осужденным за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, экстремистские и террористические преступления; а также лицам, имеющим заболевания, препятствующие заключению контракта.
Также в решении суда рассказано, как осужденных отбирают для участия в специальной военной операции. Так, сначала руководство мест лишения свободы составляет списки тех, кто не имеет ограничений для заключения контракта, затем сообщает в военкомат о новых и освобожденных заключенных в учреждении — не позднее 5 числа каждого месяца.
Военкоматы, в свою очередь, формируют рабочие группы и проводят с осужденными беседы — об условиях прохождения военной службы, «льготах и социальных гарантиях» для военнослужащих и их семей и о возможности заключения контракта. Если заключенный согласен, то его готовят к условному освобождению и отправляют в воинские части Минобороны.