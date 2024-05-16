Стало известно, каким заключенным запретили участвовать в СВО. Один из них — причастный к убийству Михаила Круга

Заключенный Александр Агеев дважды обращался в суд с прошением об отправке на фронт. В ответ представители структур ФСИН заявили, что осужденные на пожизненное не могут заключить контракт для участия в СВО в соответствии с действующими нормами, пишет РИА Новости . В суде сослались на совместный приказ Минобороны, Минюста и МВД от 27 июля прошлого года, согласно которому с осужденными на пожизненное запрещено заключать контракт. В итоге Московский районный суд Твери постановил отказать Авдееву, сославшись на то, что список кандидатов на контракт определяет администрация колонии.

Участник нападения на дом певца Михаила Круга, член банды «Тверские волки» Александр Агеев, отбывающий пожизненное заключение, не смог поехать на СВО . Апелляцию на решение Московского районного суда Твери отклонил Тверской областной суд.

Соответствующий приказ ведомств помечен грифом «для служебного пользования», так что не опубликован для публичного доступа. Однако в решении суда, с которым ознакомилась «Фонтанка», есть ссылки на некоторые из его положений.

Так, согласно статье четыре, заключать контракт на военную службу запрещено пожизненно заключенным, тем, кому смертная казнь была заменена на пожизненное в порядке помилования; осужденным за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, экстремистские и террористические преступления; а также лицам, имеющим заболевания, препятствующие заключению контракта.