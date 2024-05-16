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    Члену банды «Тверские волки», причастному к убийству Михаила Круга, суды дважды отказали в отправке на СВО

    1965
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    Тверской областной суд рассмотрел апелляцию члена банды «Тверские волки» Александра Агеева, которому военный комиссариат отказал в отправке в зону специальной военной операции (СВО). О вердикте суда 16 мая сообщает ТАСС.

    Приговоренному к пожизненному заключению Агееву было отказано в обжаловании решения военного комиссариата. Ранее апелляцию уже отклонял Московский районный суд Твери. Таким образом, бывшему члену банды уже третий раз не удалось отправиться на СВО.

    «Решение суда первой инстанции оставлено без изменений», — заявили в пресс-службе Тверского областного суда.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в ходе расследования смерти «короля русского шансона» Михаила Круга, произошедшей в 2002 году, следователи вышли на след банды «Тверские волки», члены которой совершили четыре заказных убийства. Среди обвиняемых по делу проходил и Александр Агеев. В настоящий момент он отбывает наказание в колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова» в поселке Харп.

    По данным «Коммерсанта», изначально Агеев полностью отрицал свою вину в соучастии в нападении на дом певца, но позднее дал признательные показания о нападении на дом Михаила Круга с другим участником банды «волков», Дмитрием Веселовым.

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    Александр агеевСВОМихаил КругУбийство
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