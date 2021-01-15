Расследование смерти Михаила Круга помогло раскрыть четыре заказных убийства

По её словам, преступления были совершены в Твери и Тверской области в 2000-х годах. Злоумышленники расправились с тремя бизнесменами и криминальным авторитетом из местной чеченской диаспоры.

В ходе расследования смерти «короля русского шансона» Михаила Круга следователям удалось выйти на след банды «Тверские волки», члены которой совершили, среди прочего, четыре заказных убийства. Об этом 15 января рассказала РИА Новости заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тверской области Алина Дубасова.

«Сейчас обвиняемые, которыми по делу проходят члены банды «Тверские волки» Александр Агеев, Александр Осипов (младший), а также Дмитрий Баскаков и трое заказчиков, чьи имена мы не можем пока называть, знакомятся с материалами уголовного дела, в ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру», — отметила Дубасова. Названные лица признали вину и в деталях рассказали подробности событий 18–20-летней давности. Предполагаемые заказчики пока знакомятся с материалами уголовного дела. Из них лишь один признался частично.



К смерти «Тверские волки» отношения Михаила Круга не имеют, отметила сотрудник СК, — его убийство не было заказным. Певец умер в ночь на 1 июля 2002 года, получив несколько огнестрельных ранений. Злоумышленники открыли огонь из пистолетов дома, Круг добрался до дома соседа, и тот отвёз его в больницу. Там шансонье и скончался.

Следствие установило, что авторитет Лом послал двух «тверских волков» ограбить дом Круга, а потом якобы вернуть награбленное после просьбы о помощи в поимке налётчиков — в благодарность бы шансонье, по мнению бандита, выплачивал бы ему часть со своих гонораров. Но хозяева вернулись неожиданно, один из грабителей — Дмитрий Веселов — выстрелил в певца и скрылся с подельником. Позже его убил один из участников банды, отмстив за Круга.

