«Чувствую себя просто как дома». Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Президент России Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине 16 мая. «Фонтанка» показывает видеообзор его первого зарубежного визита после инаугурации в Большом Кремлевском дворце 7 мая.

«Председатель Си Цзиньпин, как вы помните (и это было сказано сейчас), посетил Россию с государственным визитом вскоре после избрания его на пост главы КНР в марте прошлого года. И логично, что свой первый после официального вступления в должность президента России зарубежный визит я совершил именно в Китай», — объяснил свой приезд Владимир Путин на пресс-конференции.

Встреча президента РФ в аэропорту прошла торжественно: перед трапом было много камер, военные, оркестр. Главы Китая Си Цзиньпина среди встречающих не было, но по протоколу он и не обязан приезжать. В марте 2023-го в Москве Владимир Путин тоже не встречал коллегу прямо в аэропорту.

Путин и Цзиньпин открыли Год культуры России и Китая, а Владимир Путин вспомнил крылатую фразу из советской песни:

«Есть фраза, ставшая крылатой: «Русский с китайцем — братья навек». Уверен», — сказал он.

Президент России заявил, что чувствовал себя как дома, а потому забыл про переводчика.

«Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал слова переводчику. Чувствую себя просто как дома, поэтому решил, что здесь все просто по-русски понимают», — пояснил он.

Вместе с Си Путин возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь. Главы стран подписали соглашение об углублении сотрудничества, а также выступили против затягивания украинского конфликта.