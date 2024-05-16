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    «Чувствую себя просто как дома». Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

    Президент России нанес первый после инаугурации зарубежный визит в Китай. В 2023-м году Си Цзиньпин после переизбрания на пост председателя КНР тоже приехал в Москву.

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    Президент России Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине 16 мая. «Фонтанка» показывает видеообзор его первого зарубежного визита после инаугурации в Большом Кремлевском дворце 7 мая.

    «Председатель Си Цзиньпин, как вы помните (и это было сказано сейчас), посетил Россию с государственным визитом вскоре после избрания его на пост главы КНР в марте прошлого года. И логично, что свой первый после официального вступления в должность президента России зарубежный визит я совершил именно в Китай», — объяснил свой приезд Владимир Путин на пресс-конференции.

    Встреча президента РФ в аэропорту прошла торжественно: перед трапом было много камер, военные, оркестр. Главы Китая Си Цзиньпина среди встречающих не было, но по протоколу он и не обязан приезжать. В марте 2023-го в Москве Владимир Путин тоже не встречал коллегу прямо в аэропорту.

    Путин и Цзиньпин открыли Год культуры России и Китая, а Владимир Путин вспомнил крылатую фразу из советской песни:

    «Есть фраза, ставшая крылатой: «Русский с китайцем — братья навек». Уверен», — сказал он.

    Президент России заявил, что чувствовал себя как дома, а потому забыл про переводчика.

    «Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал слова переводчику. Чувствую себя просто как дома, поэтому решил, что здесь все просто по-русски понимают», — пояснил он.

    Вместе с Си Путин возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь. Главы стран подписали соглашение об углублении сотрудничества, а также выступили против затягивания украинского конфликта.

    Гостей из России угощали национальными блюдами. Музыка оказалась знакомой. Звучали «Любо, братцы, любо!», «Китай на кончике языка», «Березы» и другие.

    Сам Си Цзиньпин заявил, что настроен на вечную дружбу:

    «Непрерывное укрепление, развитие китайско-российского вечного добрососедства, всеобъемлющего стратегического взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам наших стран и наших народов», — сказал он.

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    ПутинКитайСи ЦзиньпинПрезидентПекин
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