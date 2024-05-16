«Люди готовы заплатить, лишь бы не погружаться в это». Почему мало кто хочет делать ремонт сам, но не все решаются его делегировать

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Аналитики «Яндекса» предсказывают рост рынка товаров для ремонта по итогам 2024 года до 30 %. В прошлом году больше 40 % жителей страны хотели сделать перепланировку или ремонт своего жилища. По данным агентства НАФИ, на фоне бурного спроса и строительства на загородном рынке это привело к увеличению спроса на товары для ремонта и интерьера, которое не сдерживает даже продолжающийся рост цен. Участники круглого стола рассказали, кто и на каких условиях сегодня занимается ремонтом и дизайном в квартирах и домах.



Можно позвать, а можно и самим Дизайнеры, которых привлекают для ремонта и разработки концепции, работают в двух направлениях — с авторским надзором или без него. И, как отметил Илья Бедов, генеральный директор «Сампо Паркет», сейчас заметен тренд именно на отсутствие авторского надзора, то есть клиент самостоятельно делает ремонт по проекту, который разработал дизайнер. В таком случае он получает от дизайнера подборку либо по брендам, либо по сочетанию цветов, а дальше ищет и подбирает нужное сам, возлагая все риски на себя.



— Сегодня, в принципе, можно сделать ремонт самому, — считает Илья Бедов. — Но чем выше бюджет ремонта, тем больше зависимость от профессионалов. Мы работаем в узкой сфере, на которую приходится, наверное, одна двадцатая часть бюджета на ремонт, — это паркет и другие напольные покрытия. Поэтому мы часто сотрудничаем с дизайнерами: на стартовом этапе обсуждаем технические тонкости и уже потом непосредственно дизайн, тактильность, подбор цветов и так далее.

Люди стали больше пытаться делать ремонт самостоятельно, но нельзя сказать, что это частое явление, полагает Ибрагим Тагиев, руководитель проектной группы Quartz Parquet. По его мнению, все-таки большинство хочет видеть авторский надзор, потому что люди не хотят заниматься подбором материалов — тем более сейчас, когда это стало сложнее.



— Бывает, проект ремонта сделали в 2021-м, а приступили только в 2023–2024 годах, поэтому каких-то брендов уже в России просто нет и приходится заново бежать к специалисту, — добавил он. — Дизайнеры тоже бывают разные: одни работают с эконом-сегментом, а другие — с «премиумом». Но все-таки сейчас более заметна тенденция к экономии за счет самостоятельности, хотя это и не совсем правильно. Обывателю легко упустить какие-то технические моменты — например, строительные нормы. Чтобы этого не случилось, стоит обратиться к специалистам.



— Мы плотно работаем именно с теми, кто непосредственно занят ремонтом — сантехникой, инженерией и так далее. Нередко они выступают и как специалисты широкого профиля, выполняющие ремонт полностью, — говорит Артем Казарин, продукт-менеджер компании «Теплолюкс». — Хотя люди сейчас действительно ищут, на чем сэкономить, но в то же время я вижу, что многие прибегают к помощи дизайнеров и архитекторов. Тут важно разделять: есть дизайнеры, которые занимаются только отделкой и обстановкой — выбирают цвет стен, люстру и т.д. А есть дизайнеры-архитекторы, которые проектируют изначальную концепцию — где будут стены, источники освещения, розетки, намечают разводку инженерии. Есть и те, кто сделает проект под ключ. Но при самостоятельном ремонте почти невозможно воплотить его в жизнь полноценно совсем без помощи узких специалистов — тех же плиточников, которые еще и сделают электрическую разводку. Так что я, напротив, вижу тенденцию: люди готовы заплатить деньги специалисту, чтобы не погружаться в этот ремонт.



При этом нужно учитывать, что стоимость ремонта на квадратный метр в разных регионах может отличаться и в два раза.

Тонкости дизайна Валерия Резниченко, директор по развитию интерьерной компании Fabian Smith, тоже считает, что лучше пригласить профессионального дизайнера: он позволит учесть особенности дома, избежать многих ошибок, которые нередки при самостоятельном ремонте.

— Так, при выборе мебели необходимо не только очень внимательно отнестись к замерам внутри квартиры, но также учесть лестничные пролеты и размеры входной двери, — рассказала она. — У нас был случай, когда клиент заказал большой неразборный диван, который в итоге пришлось доставлять с помощью подъемного крана через балкон. При выборе мягкой мебели не стоит забывать, что подлокотники и боковая часть диванов и кресел затираются довольно быстро, поэтому их стоит заказывать в коже либо износостойких тканях (например, в нанонубуке с водонепроницаемыми и грязеотталкивающими свойствами). Желательно, чтобы чехлы мягкой мебели были съемными, особенно если в доме есть дети или домашние питомцы. И вообще, выбирая мебель, не стоит гнаться за последними интерьерными трендами, так как они уходят — и жилое пространство может стать неактуальным.



Также эксперт отметила: важно учесть освещение в доме, которое может значительно отличаться от света в салоне и, соответственно, изменить восприятие цвета мебели. Как правило, в магазинах используется более яркий технический свет в противоположность более мягкому и камерному домашнему. Поэтому, если есть такая возможность, стоит взять образцы тканей и дерева, чтобы дома в спокойной обстановке посмотреть, как все сочетается с полом и цветом/фактурой стен. Как альтернатива — можно привезти с собой в интерьерный салон образцы выкрасов стен и паркетной доски.

Изменчивый рынок Рынок товаров для ремонта и интерьера, как и многие другие, претерпел изменения за последние годы. По словам Ильи Бедова, в плане напольных покрытий импортозамещение довольно успешно идет с 2014 года.

— Нам повезло: мы работаем на рынке паркета, сырьем для которого служат дуб и береза. Наша страна богата на леса — где, как не в России, производить паркет? И это качественная продукция на любой кошелек. Склады заполнены, так что о дефиците говорить не приходится, — отмечает эксперт. — При этом у нас остались напольные покрытия из Эстонии и Италии, а какие-то ушедшие бренды вернулись. Если брать премиум-сегмент, то в стране пока работают буквально 1–2 завода, которые отвечают европейским стандартам, поэтому здесь мы, конечно, берем итальянскую и эстонскую продукцию — хотя логистика стала сложнее, а доставка чуть дороже. На рынке кварцвинила в России тоже есть несколько больших производств, которые прекрасно конкурируют с азиатскими. Что касается цен, то они растут намного медленнее инфляции, буквально на 3–4 % в год, особенно если сравнить, например, с ценами на плитку и керамогранит, где рост достигал 30–40 %.



— Рынок напольных покрытий действительно изменился, то же можно сказать и по краскам, и по обоям, — поддержал Ибрагим Тагиев из Quartz Parquet. — Многие бренды ушли, какие-то поменяли название. В связи с этим российский производитель включился в борьбу и начал выпускать новинки, в том числе и такие, у которых нет альтернатив. Также на рынке появляются бренды из Китая, Индии, Ирана, Беларуси. Ценовая политика немного изменилась: европейские производители, которые действительно остались на территории России, немного повысили цены. А поскольку конечному покупателю все равно хочется экономить, он идет искать альтернативу.



— Так как у нас производство находится в дружественной стране, в Китае, позиции нашей группы компаний не сильно изменились, — продолжил он. — Мы производим инновационное напольное покрытие, где совместили два натуральных компонента, дерево и камень, и получили достаточно интересный продукт — кварцевый паркет. Само производство построить в Китае намного проще, плюс логистика, что позволяет нам не только транспортировать наши напольные покрытия на территорию России, но и работать по всему миру.

Артем Казарин отметил, что на сантехнику и инженерию не стоит жалеть денег, так как такая экономия может вылиться в новый ремонт.

— Наше производство систем защиты от протечек полностью российское, находится в Московской области, — уточнил он. — При этом отмечу, что качество рынка инженерной техники в моменте снижалось. Когда привычные бренды ушли, заводы начали переориентироваться на китайский рынок, который сразу не мог нам поставить качественную продукцию в таком большом количестве. Сейчас эта просадка по качеству постепенно выравнивается. Люди в целом стали чаще ставить системы защиты от протечки, понимая последствия их отсутствия. В целом наблюдается полное переориентирование на китайского производителя, так как европейские бренды ушли, а потребность есть, причем значительная.

— Российские фабрики демонстрируют большую вариативность и гибкость при изготовлении мебели: заказчик может изменить размеры согласно своим предпочтениям, выбрать тонировку материала, даже изменить дизайн, — продолжила Валерия Резниченко. — А зарубежные поставщики чаще поставляют уже готовое решение. Поэтому, если клиент заинтересован в мебели, изготовленной с учетом его индивидуальных потребностей, лучше обратиться к российским поставщикам — это будет быстрее и дешевле. Также хочу отметить, что качество отечественных производителей значительно повысилось — мы ввели в ассортимент Fabian Smith ряд российских фабрик и довольны уровнем качества и сервиса. Отечественные производители привлекают к работе талантливых предметных дизайнеров, конструкторов, искусных художников и мастеров.



Кто платит дважды Экономить можно на вещах, которые можно безболезненно заменить, то есть тех, что находятся на виду и в открытом доступе, полагает Артем Казарин. По его мнению. инженерия, электрика и вся «начинка», которую замуровывают в стену или в пол надолго, вообще не должны быть предметом экономии, потому что малейший дефект потребует все заново вскрывать.

— Я считаю, что на ремонте не нужно экономить вообще, — говорит Ибрагим Тагиев. — Если мы хотим, чтобы эксплуатация помещения длилась долго, на нас не сыпалась штукатурка, не отходила краска, то нужно покупать качественные продукты, пусть и дороже. Можно взять подешевле такие вещи, как лейка в душевой кабине, но не саму кабину. А если говорить глобально, то нельзя экономить на помещении, где собираешься жить сам.

Илья Бедов добавил: можно просто не угадать, на чем сэкономить, и поплатиться за это. Паркет и напольные покрытия тоже «приклеиваются» так, что их будет сложно менять после завершения всего остального ремонта.



— Речь должна идти не про экономию, а про оптимизацию. И если дизайнер подскажет, к какому профессионалу обратиться, то можно действительно потратить меньше, причем намного, — добавил он. — Если стоит такая задача, то всегда можно найти вариант в пределах 20–30 % без потери качества. Ну и скупой платит дважды, а дурак трижды, поэтому надо внимательно отнестись к руководству всем проектом ремонта. Здесь, как и на любом рынке, всегда можно нарваться не на того специалиста или на неопытного новичка.

Смотреть в оба При планировании сметы ремонта получившуюся сумму можно смело умножать на два, а то и на три, говорит Артем Казарин. — Изначально должен быть сделан дизайн-проект с расстановкой мебели, с проектом по электрике и по инженерии, чтобы прораб и бригада, которые придут делать ремонт, делали все по схемам и чертежам, — пояснил он. — Этот метод максимально сократит количество ошибок и спорных ситуаций. Без проекта спрос с рабочих и с вас будет совсем другой, нужно будет чаще выезжать на объект и проверять все, а рабочим, чуть что, нужно будет все переделывать. Это как снимать фильм по сценарию и без него.



Илья Бедов отметил новый растущий сегмент ремонта — отделку «под ключ» от застройщика.

— Сейчас в Москве, Петербурге, других крупных городах огромное количество квартир продаются сразу с ремонтом, — говорит он. — По моим оценкам, это довольно экономичная отделка. Это не уникальное предложение, а буквально 2–3 вида дизайн-проектов, но кого-то они устраивают — например, инвесторов. В любом случае это интересный рынок с крупными игроками, поэтому его обязательно нужно учитывать. И при этом он клиентоцентричный, то есть генподрядчики предоставляют качественный сервис, взяв на себя все проблемы. Мы тоже смотрим в эту сторону и пытаемся на этапе согласования материалов быть в списке доступных вариантов у подрядчиков.

— Сначала нужно обязательно обсудить с исполнителем работ и дизайнером концепцию, — добавил Ибрагим Тагиев. — Затем рассчитывается смета — и нужно всегда обращать пристальное внимание, конечно же, на инженерные решения. Потому что сантехника и электрика — это самое дорогое, на них нужно заложить основной бюджет. А банальная люстра и краски — это уже все остальное, последний этап.

Просто и со вкусом В апреле состоялась очередная итальянская выставка Salone del Mobile Milano в Милане, где мэтры мирового дизайна показали свежие тенденции интерьерного рынка. Как рассказала Валерия Резниченко, один из основных посылов выставки 2024 года — обращение к природе и умение находить красоту даже в несовершенствах. Эксперт выделила несколько современных трендов в дизайне интерьера:

Мягкие округлые природные формы, отсутствие острых углов. Как будто обволакивающие формы диванов и пуфов; неровные смягченные линии журнальных столиков, напоминающие дикие лесные озера.

Материалы — мягкие, тактильно приятные (ткань букле, велюр, замша, кожа и кожаное плетение, рогожа). Если говорить про корпусную мебель — преобладают стекло, натуральное дерево, камень, металл, латунь.

Цветное стекло с шероховатой и фактурной поверхностью активно используется в малых формах, журнальных столиках, акцентной мебели.

Металл в матовых и глянцевых отделках. Самые часто встречающиеся предметы из металла на выставке — стеллажи, комоды, консоли и малые формы, декор.

Цвет — теплая цветовая палитра с преобладанием горчичных, янтарных, медовых и тонов красного дерева. Отдельно можно выделить винную гамму, цвет пепельной розы и лососевые оттенки. Активно присутствуют все виды сливочных и кофейных, спокойное приглушенное золото. Поскольку близость к природе — актуальный тренд, поэтому все оттенки зеленого — от светло-оливкового до насыщенного травяного — очень популярны.

Восточный стиль ваби-саби и джапанди (сочетание японского и скандинавского) — эстетика простых вещей и свободных пространств.

Эклектика — дизайнеры стараются смешать несколько стилей. Таким образом они делают интерьер многогранным и нескучным, объединяя в одном пространстве несколько временных эпох. Например, при проектировании современных интерьеров дизайнеры зачастую вписывают в них классические предметы, тем самым внося разнообразие и расставляя нужные акценты.



Экономия и индивидуальность В ближайшем будущем, как считают эксперты, есть место стремлениям и к экономии, и к индивидуальности.

Илья Бедов считает, что в будущем будут востребованы сферы, где искусственный интеллект сложно применить — то есть все, что делают руками.

— Мы делаем ставку на работу под ключ, — говорит он, — и как узкие специалисты стараемся донести, что вся гарантия в одних руках, и в режиме одного окна можно решить свою проблему. Я считаю, что за этим будет ключевой тренд — предоставление клиенту гарантий, возможность предпочесть в узких нишах тех, кто несет ответственность за результат. А рынок товара, наверное, будет все больше и больше уходить в интернет, в полки маркетплейсов и так далее. Хотя паркет все равно остается офлайн: все-таки люди хотят прийти в салон и вживую ощутить, по какому покрытию будут ходить босиком.



Артем Казарин уверен, что появление на рынке квартир и домов с готовым ремонтом в больших количествах, с одной стороны, хорошо. В целом, по мнению эксперта, если учитывать цену, которую человек платит за квартиру, будут развиваться готовые ремонты с мебелью. Ведь все чаще люди прибегают к помощи ремонтников и специальных бригад, потому что им не хочется этим заниматься, не хочется вникать.



— С другой стороны, я не видел еще действительно хороших готовых отделок от застройщика, — говорит он. — Многое еще зависит от людей: кто-то, например, не заметит искривления стены или неровной окраски, кому-то это будет бросаться в глаза. И в то же время на рынке останется место и квартирам без ремонта, без отделки, даже без внутренних стен. С одной стороны, это экономия, но, с точки зрения индивидуальности и создания квартиры под себя, это будет уже дорогой сегмент рынка — ведь после покупки жилья придется вложиться еще и в недешевый ремонт в ней.



— Мне кажется, что сейчас на российский рынок будет активно выходить всё больше и больше дружественных стран со своими продуктами, в том числе инновационными, — говорит Ибрагим Тагиев. — Что касается развития ремонтной сферы и бизнеса, я думаю, тут тоже будут появляться дополнительные услуги, то есть дизайнер захочет в любом случае участвовать в процессе. Может быть, какие-то специалисты будут делать не просто дизайн-проекты, но и некое архитектурное решение. Ну и будут, конечно, компании, которые будут заниматься узкопрофильными направлениями, которые у нас в стране развиты слабо. Например, промышленный дизайн.