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Город Беглов: купивших квартиры в «Новом Колпине» начали приглашать за ключами

Беглов: купивших квартиры в «Новом Колпине» начали приглашать за ключами

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4 комментария

Губернатору Петербурга Александру Беглову задали около 40 вопросов горожане, купившие квартиры в ЖК «Новое Колпино» от ГК «Самолет». Жители писали, что заселение должно было быть еще в октябре, но сдачу задерживают.

«Мы следим за строителями. Не только за этими. Адрес этот мы знаем. Компания неплохая; наверное, есть сложности. Но по моей информации, сегодня они начали приглашать за ключами», — сказал Беглов.

Он заметил, что за несколько лет в городе решили вопрос с дольщиками. «Действительно для города была сложная ситуация. Некоторые дома стояли по 14 лет. Ответственные строители говорили, что легче снести и построить новое, чем реконструировать. Много жуликов, многие сбежали, многие в соответствующих местах. Можно было сказать: это ваш выбор, надо было страховать жилье. Но мы своих не бросаем», — добавил он.

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Комментарии
4
onotolich
16 минут
В Колпине есть новый социальный дом. Правда, ключи от него жильцам не выдают.
инкогнитто
28 минут
А точно склоняется? В Мурине и Кудрове ключи все розданы?
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