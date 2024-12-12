Беглов: купивших квартиры в «Новом Колпине» начали приглашать за ключами

Губернатору Петербурга Александру Беглову задали около 40 вопросов горожане, купившие квартиры в ЖК «Новое Колпино» от ГК «Самолет». Жители писали, что заселение должно было быть еще в октябре, но сдачу задерживают.

«Мы следим за строителями. Не только за этими. Адрес этот мы знаем. Компания неплохая; наверное, есть сложности. Но по моей информации, сегодня они начали приглашать за ключами», — сказал Беглов.

Он заметил, что за несколько лет в городе решили вопрос с дольщиками. «Действительно для города была сложная ситуация. Некоторые дома стояли по 14 лет. Ответственные строители говорили, что легче снести и построить новое, чем реконструировать. Много жуликов, многие сбежали, многие в соответствующих местах. Можно было сказать: это ваш выбор, надо было страховать жилье. Но мы своих не бросаем», — добавил он.