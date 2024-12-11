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Общество Выживут только богатые. Сколько стоит тревожный чемоданчик, если не класть туда хлам

Выживут только богатые. Сколько стоит тревожный чемоданчик, если не класть туда хлам

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67 комментариев
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На маркетплейсах вовсю торгуют готовыми «тревожными чемоданчиками». Диапазон цен — от 3,5 до 55 тысяч рублей.

В начале декабря на государственном телеканале «ЛенТВ24» начали крутить ролики о том, как вести себя во время чрезвычайной ситуации, правильно реагировать на прилет беспилотника и как собрать тревожный чемоданчик на случай эвакуации. Правда, в инструкции не уточнялось, в какую сумму может обойтись такой набор. «Фонтанка» выяснила, что почем.

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«Живя в неспокойное время, подумайте о себе любимом и о своих близких заранее. Потоп, подкоп, атака беспилотника — исключать сейчас ничего не будем», — говорит в видеоролике начальник поисково-спасательного подразделения АСС ЛО Никита Ралдугин.

И рекомендует подготовить вот такой индивидуальный набор:

  • яркий рюкзак или сумка объемом около 30 литров,

  • медицинская домашняя аптечка,

  • ложка, миска, кружка,

  • комплект одежды и обуви по сезону,

  • комплект белья,

  • туалетные принадлежности,

  • фонарь,

  • радиоприемник и запасные батарейки,

  • нож,

  • спички или зажигалка,

  • письменные принадлежности — бумага и ручка,

  • средство индивидуальной защиты — противогаз или газопылезащитный респиратор,

  • питьевая вода и продукты питания долгого хранения на два-три дня,

  • деньги, ценные вещи и документы — уложить в тревожный чемоданчик непосредственно перед выходом из дома. На все вещи надо прикрепить ярлыки с надписью: ФИО, год рождения, адрес постоянного места жительства. Вероятно, чтобы в убежище не перепутать, где чья кружка и трусы. Или для опознания.

Надо сказать, что в разных регионах рекомендации по содержимому тревожного чемоданчика немного различаются. Например, на сайте МЧС список необходимых вещей короче. Состав чемоданчика там таков: фонарик, радиоприемник, универсальный нож с набором инструментов, охотничьи спички или зажигалка, еда из расчета на сутки, деньги и документы, средства первой медицинской помощи. Еды, как видим, надо меньше, про воду — вообще ни слова, нет в списке одежды, посуды и противогаза.

При этом по соцсетям (даже по «мамским» пабликам) расходится инфографика с логотипом МЧС, где перечень намного шире. В него входят, кроме рекомендованного жителям Ленинградской области, спальный мешок (если еды берем на три дня, очевидно, придется где-то ночевать), плащ (видимо, для защиты от химически нездоровых осадков), перчатки, ксерокопии документов и влажные салфетки. В дополнение к консервам отдельной строкой значатся «высококалорийные сладости». В некоторых рекомендациях упоминают швейный набор — для «мелкого ремонта одежды» во время краткосрочной эвакуации.

Но чтобы не запутаться и не погрузиться в тревожность окончательно, мы будем опираться на список из видеоролика для Ленинградской области.

Можно, кстати, не комплектовать набор самостоятельно по списку, а купить уже готовый. За последнюю неделю тревожный чемоданчик превратился в бизнес-план, его активно предлагают на маркетплейсах и сайтах частных объявлений.

Плохая новость в том, что дешево точно не получится.

Самый дешевый набор за 3,5 тысячи с маркетплейса включает в себя 36 наименований, но, что называется, ни уму, ни сердцу. Трубка для раздувания костра, свисток и веревка-паракорд, наверное, неплохое начало для тематической вечеринки, но нашему списку никак не соответствуют. Еще в комплект входят ручка-стеклобой и леска с крючками. Видимо, предполагается, что во время эвакуации обладатель этого чуда выбьет стекло и убежит в лес вдоль поймы реки. Размахивая световыми палочками, которые тоже есть в наборе.

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За 4,5 тысячи там же можно купить «тревожный чемоданчик уставной для полиции, Росгвардии, МЧС». Судя по списку, у этих ведомств тревожность особая. В первых же строках в перечне содержимого значатся носки х/б, платки бумажные, щетка одежная и крем для обуви. А еще почтовые конверты, свечка и офицерская линейка. Простому, неуставному человеку из этого изобилия может быть интересен разве что индивидуальный рацион питания. Но его можно купить отдельно (стоит рублей 400).

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В интернет-магазине для любителей армейской атрибутики, кстати, «комплект тревожного чемодана по приказу МВД 2022 г.» стоит еще дороже — 7 950 рублей. Туда кладут еще «летнее нательное белье», мыльницу и карту Москвы и Московской области.

Интересно, что в этот уставной набор не входит противогаз. Его силовикам выдают отдельно, модели ПМК-С. Купить такое для личного пользования можно, но сложно: мало где продается, нужные размеры надо ловить. Задохнуться можно, только поглядев на ценник: от 14 до 45 тысяч рублей.

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За 10,2 тысячи рублей можно взять базовый набор, в котором хотя бы есть маска для защиты органов дыхания. Но в целом он тоже не для жителя многоквартирного дома в Ленобласти, а для любителя туризма и рыбалки. Судя по списку содержимого, стоимости этому комплекту добавляют такие предметы, как «разборная лопата, включающая в себя функции: лопата, топор, мотыга, нож, гарпун, свисток, пила», «фильтр для воды, который позволяет пить воду из открытых источников», «зеркало сферическое для розжига» и пятилитровая складная канистра для воды. Респиратор положили, кстати, самый простой, от пыли. В годы борьбы с коронавирусом такие маски никто всерьез не воспринимал.

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Может быть, надо заплатить немножко больше? Смотрим на «Тревожный рюкзак № 2 „Элита“ 3.0, 45 предметов» за 37 тысяч рублей. Общий вес — порядка 7 килограммов (и это мы еще не положили туда комплект своей одежды, обуви и белья). Описание составляли как будто не для рюкзака, а для сайта знакомств: «желательно иметь его рядом во время войны, автономного существования или при ЧС».

Внутри — о чудо! — противогаз ПМК-2 (полный комплект). Остальные предметы из перечня рекомендаций по Ленинградской области тоже вроде есть:

  • фонарь сверхъяркий 18650 (P-50),

  • радиоприёмник + электростанция на солнечной батарее,

  • аптечка; бинт нестерильный 5 шт; жгут кровоостанавливающий 1 шт.; лейкопластырь 3 шт.; устройство для проведения искусственного дыхания,

  • большой нож,

  • микро-блокнот с авторучкой,

  • мультитул из 11 предметов,

  • динамо-фонарь аварийный,

  • «хозяйственный кухонный набор».

Спички или зажигалка в списке не значатся. То есть спутник, которого «желательно иметь рядом», без огонька. Консервы тоже не положили. Радиоприемник на фото выглядит как сувенир для зумера, который никогда не засовывал в радиоточку даже пальцы. Зато в комплекте масса всего, что, вероятно, в описанных в ролике случаях не пригодится: штурмовой крюк-кошка складной, ёмкость — баночка 40 мл, 3 шт (да-да, именно так и написано), бинокль, печь щепочница № 7 от ПроНАЗ (складная походная из стали), рация (2 шт.) + зарядные станции.

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На соседнем маркетплейсе за этот же набор не стесняются просить 55,5 тысяч рублей.

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Видимо, это тот самый случай, когда, если хочешь, чтобы было нормально, делай сама. Дешево опять-таки не получится, но хотя бы не придется тащить на себе лопату с встроенной альпинистской кошкой и печку с двойной рацией.

Рюкзак объемом до 30 литов — вообще не проблема найти в пределах 2 тысяч рублей. Рюкзаки эти или черные, или защитно-тактической масти. В дополнение к рюкзаку можно взять оранжевый или красный защитный чехол, стоит такая приспособка около 700–800 рублей.

Медицинская аптечка — автомобильная или тактическая — стоит примерно 1 800–2 000 рублей, плюс сверху надо вложить то, что нужно именно вам.

Ложка, миска, кружка — туристический набор из металла — около 500 рублей.

Комплект одежды и обуви по сезону и комплект белья — не будем считать, это пусть каждый ищет у себя в шкафу сам.

Туалетные принадлежности: зубная щетка, зубная паста, мыло, маленькое полотенце, универсальный крем для лица, рук и тела (лучше положить, чем потом чесаться всю эвакуацию), — тоже рублей 500. Кто не девочка и может уложиться в меньшую сумму, тот молодец.

Фонарь — налобный, работающий от аккумуляторов и с функцией зарядки телефона — около тысячи рублей.

Радиоприемник — надо искать по фразе «аварийный радиоприемник», потому что желательно, чтобы он ловил не только FM-волны, но и АМ и диапазон для оповещения о ЧС Weather Band (не факт, что в нашей стране это работает, но пусть будет). Такие приемники обычно работают от батареек или встроенного аккумулятора, а еще у них есть солнечная батарея и динамо-машинка, чтобы прибор точно не остался без энергии. Бонусом идет встроенный фонарик для чтения. Стоят радиоприемники такого плана около 2 тысяч рублей.

Запасные батарейки — AA за 12 штук стоят около 400 рублей.

Нож — навороченный не нужен, достаточно, чтобы он не сломался при открывании консервной банки. Здесь нет предела совершенству, но вполне можно уложиться в 1 тысячу рублей (чтобы совсем уж хлам не брать).

Спички или зажигалка — туристические непромокаемые спички стоят около 250 рублей.

Письменные принадлежности — бумага, ручка, и не «микроблокнот», а обычная школьная тетрадь и две самые простые ручки (одну все равно сломаешь или потеряешь), — 150 рублей.

Питьевая вода и продукты питания долгого хранения на два-три дня — 1 500 рублей.

Средство индивидуальной защиты — противогаз или газопылезащитный респиратор. Вот это самая серьезная боль. Маркетплейсы буквально завалены советскими противогазами-слониками «с хранения», срок годности которых вышел в 1980-е или 1990-е годы. Даже свежий ПМК-2 найти проблема, они тоже предлагаются по цене от 700 до 1,5 тысяч рублей, но все просроченные. Гражданский противогаз «Бриз-3306» (ППМ) с угольным фильтром, который обещает защитить от пыли, краски, хлора, аммиака, радиоактивных веществ и дыма, стоит около 5 тысяч рублей.

Итого наш тревожный чемоданчик на одного человека, составленный строго по списку, обойдется в 16,5 тысяч рублей. Хотя, казалось бы, ничего лишнего не взяли.

Можно, конечно, поступить еще проще: положить в тревожный чемоданчик бутылочку просекко. И заменять ее по мере необходимости.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
68
282905187
1 час
Такой бы тревожный чемоданчик, как у Асада. Да и у олигархов, там точно не трусы с фонариком будут.
Йёхан
1 час
зачем все это, оттягивать свой конец(двусмысленно получилось)? белая простыня, свисток, и медленно ползти в сторону облака.
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