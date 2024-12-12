Льготная ипотека в прошлом: мебель подорожает, производители отделочных материалов ждут кризиса

Источник: Ирина Бужор/Коммерсантъ







Отмена льготной ипотеки больно ударила по производителям отечественной мебели. Мебельщики отмечают, что продажи сократились уже на 15%, и ровно на столько же в ближайшей перспективе могут вырасти цены. Производители отделочных материалов и сантехники пока еще держатся, но ждут отложенного эффекта в 1 квартале следующего года и морально готовятся корректировать объемы производства.

Что происходит с ценами на сантехнику

Этот год для рынка сантехники обещает стать лучшим за последние пять лет. По прогнозам экспертов отрасли, объем рынка товаров для ванной комнаты в ценах закупки к концу года составит 233 млн рублей. Это на 16% больше, чем годом ранее, и больше результатов 2020 года на треть.

Как объясняет председатель Ассоциации производителей сантехники Игорь Георги, зависимость рынка от импорта очень неоднородна: например, смесители почти на 100% импортные — преимущественно из Китая, в меньших объемах — из Турции и Индии, отечественные занимают менее 1% рынка. Объем поставок из других стран крайне несущественен для рынка в целом. Мебель для ванной комнаты практически полностью производится на территории России, из-за рубежа ввозятся только какие-то люксовые, единичные товары — везти их сюда невыгодно.

Неоднородная картина и по санитарной керамике: есть и большое собственное производство, и большая доля импорта, в основном из Китая и Индии. После начала СВО возникли проблемы с поставками каолина, традиционно получаемого из Украины. Сейчас уже найдены альтернативные источники сырья, включая месторождения внутри России и несколько зарубежных. Это позволило избежать значительных сбоев в производстве и укрепить позиции отечественного рынка. Отечественная санитарная продукция в основном ориентирована на эконом-сегмент, но также присутствуют предложения в стандартном и элитном сегментах.

— Заметный скачок цен рынок ощутил в 2022 году, в 2023 отыгрывалась эта динамика, и в 2024 году в цены поднялись несущественно. Акриловые ванны и все, что касается душевых кабин и прочих изделий, несколько выросли в цене в связи со сменой поставщиков сырья, но в целом это не критично, — отмечает Игорь Георги.

Подорожали и отделочные материалы. В сравнении с прошлым годом, отмечают в Национальном объединении производителей стройматериалов и строительной индустрии, расценки поднялись на 20%. Основные же отделочные материалы, доски любых видов и сортов подорожали в среднем на 40%. Хотя ситуация в индустрии и не была критичной, непросто дался переход производств плитки и кирпича с донецкой глины на альтернативные источники, в том числе из Китая. Сейчас этот период уже в прошлом, хотя и прошел не без потерь в качестве и объеме производимой продукции.

Критических провалов в объемах продаж от отмены льготной ипотеки производители отделочных материалов и сантехники еще не ощущают — пока достраивается уже заложенное жилье, рынок движется по инерции. Снижение потребления отрасль почувствует, по словам Георги, в 1-2 квартале 2025 года, и тогда же придется корректировать объемы производства.

Серьезные переживания в отрасли связаны с недоступностью европейского оборудования: поставки запчастей параллельным импортом ведут к кратному увеличению его стоимости.

— Мы обратились в Минстрой России с просьбой разработать программы поддержки для создания оборудования, используемого в переработке, в частности, для изготовления добавок и клеевых составов, композитных материалов, — поделился с «Фонтанкой» руководитель комитета «Модульное домостроение» Салават Агеев.

«Ощущаем отрицательную динамику»

Сложнее пришлось производителям мебели. Отмена льготной ипотеки ударила по продажам и сократила спрос на 15% — квартир стали покупать меньше, соответственно, сократилась потребность в новых шкафах и диванах. А разогнавшееся в прошлом году производство, выросшее на 25% в стоимостном выражении до 445,1 млрд рублей и на 34% в натуральном выражении до 67,3 млн единиц мебели, готовится побить прошлогодние показатели.

— Первые два квартала мы по-прежнему демонстрировали уверенный рост на уровне 15–18%. Однако начиная с третьего квартала мы видим некоторое замедление темпов. С августа мы вышли на показатели, соответствующие аналогичному периоду прошлого года, а в сентябре уже наблюдаем отрицательную динамику. По нашим прогнозам, по итогам года производство в стоимостном выражении увеличится на 17% до 520,1 млрд рублей, а в натуральном — более чем на 12% — до 75,5 млн единиц, — говорит президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков.

И хотя у многих крупных производителей мощности находятся в избытке и недозагружены, в следующем году, скорее всего, будет не до побед.

— Из-за закрытия европейских рынков наш оказался переполнен, поскольку производители были вынуждены переориентироваться на внутренние поставки. Поэтому вся мебель, которая раньше поставлялась на экспорт, стала реализовываться здесь, — поясняет ситуацию Александр Шестаков.

Импорт подвел

Дальнейшему развитию отрасли мешает, по словам президента Ассоциации производителей мебели, рост импорта — за этот год объем поставок столов и шкафов, ввозимых из-за кордона, вырос почти на 20% год к году, до 130 миллиардов рублей. Причем порядка 35 млрд рублей приходится на недружественные страны.

Китай, стоит отметить, с прошлого года нарастил объемы экспорта мебели в Россию на треть. За 10 месяцев 2024 года Поднебесная поставила ее на 81 млн долларов, годом ранее сумма едва перевалила за 60 млн. В основном завозят мебель для офиса (прирост год к году в три раза, с 2 млн до 6,5 млн долл.), для спальни (рост на 12%, до 3,4 млн долл.), мебель из пластика (прибавка на 30%, до 10,5 млн долл.), мебель из дерева вне категорий (прирост в 1,4 раза, до 21,5 млн долл.). Поставки мебели из материалов, отличных от камня и пластика, в этом году выросли в количественном выражении (с 244 тыс. до 500 тыс. комплектов), зато обошлись чуть дешевле, в 8 млн долл. Больше всего, конечно, едет в Россию из Китая мебельной фурнитуры: поставки деревянной выросли втрое (до 1 млн долл.), прочей — на 13%, до 27,9 млн долларов.

«Недружественные страны» объем поставок мебели хоть и сократили, но всего на 15%: за 9 мес. Россия импортировала мебели и фурнитуры на 81,42 млн евро против 94,36 млн год к году. И это — без учета обстановки из ротанга и бамбука. Самый весомый вклад деревянной мебели вне категорий — в этом году ее завезли на 38 млн евро, причем в основном из Италии (на 24,9 млн). Деревянная мебель для кухонь (24,12 млн евро за 9 мес. 2024 года) едет из Италии (на 18,8 млн евро) и Германии (3,4 млн). На третьем месте по объему ввоза мебель для спален, основной поставщик — снова Италия с объемом в 17 млн евро (всего ввезено на 19,2 млн). Главные поставщики металлической фурнитуры — Италия и Польша: на них в общем объеме в 13,2 млн евро приходятся 4,5 млн и 6,47 млн евро соответственно. Прочую фурнитуру (не металл и не дерево), которой ввезли на 5,2 млн евро, поставляют в основном тоже Италия (1,75 млн евро) и Польша (2,1 млн евро).

Цены на мебель вырастут еще

Нестабильный курс рубля и существенное подорожание импортных комплектующих, от которых отрасль зависит более чем на 90%, привели к росту себестоимости ее производства, говорят в Ассоциации.

— Наибольший рост цен коснулся фурнитуры, мебельных тканей, лаков, красок и химических компонентов, которые преимущественно ввозятся из-за рубежа. Особенно сильно подорожали ДСП и МДФ-плиты, где стоимость химических компонентов — смол, формальдегидов и других компонентов составляет около 30% от общей стоимости, — отмечает Шестаков.

Больше всего мебельщиков тревожит резкий рост цен на химические компоненты. По словам Шестакова, за последние 14 месяцев цены на бензол, из которого делается фенол, выросли на 250%. Фенолсодержащие смолы необходимы для производства фанеры. Также растут цены на меламин и карбамид, применяемые в производстве древесных плит. Рост цен на эти компоненты напрямую влияет на стоимость мебельной продукции. Большие надежды в решении проблемы отрасль возлагает на Минпромторг, и, если потребуется, даже на ФАС.

Прибавим сюда удорожание логистики, расходы на топливо и энергию, повышение зарплат на фоне кадрового голода и получим в конечном итоге рост расценок на мебель.

По данным Росстата, с октября прошлого года цены на платяные шкафы, обеденные столы, диван-кровати, кухонные табуретки и столы выросли на 10%, шкафы-вешалки для прихожей — на 12%, кухонные гарнитуры и кроватки для новорожденных — на 16-17%.

Цифры службы статистики заметно отличаются от того, что люди видят в магазинах. К примеру, кровати, журнальные столики, столы и тумбы выросли в цене на четверть.

Ударом под дых для отечественных мебельщиков стало повышение с 0 до до 55,65% пошлин на импорт мебельной фурнитуры из Китая, о котором в конце ноября заявила российская таможня. Как отмечают в Ассоциации, специалисты квалифицировали мебельную фурнитуру с круглыми или вращающимися элементами в категорию подшипников. Как подчеркивает Александр Шестаков, отечественные мебельщики полностью зависят от импортных поставок, объемы ввоза мебельной фурнитуры достигают 1,3 млрд долларов в год.

— Повышение пошлин на китайскую фурнитуру серьезно осложнит ситуацию в мебельной отрасли. Это неизбежно приведет к росту себестоимости производства, ведь доля импортной фурнитуры в стоимости готовой продукции может доходить до 40%, и мы столкнемся с существенным увеличением цен на мебель, что негативно отразится как на производителях, так и на конечных потребителях, — говорит Шестаков.

В Ассоциации подсчитали, что из-за повышения пошлин на фурнитуру цены на отечественную мебель вырастут еще на 15%.

Ситуация с таможней вызвала недоумение у экспертов. По мнению директора исследовательского агентства Infranews Алексея Безбородова, налицо, скорее, некорректная классификация товаров таможенным брокером, либо манипуляции со стороны китайских компаний, которые могли бы использовать обстановку для достижения своих целей, включая дестабилизацию рынков и снижение конкуренции.

В расчете на защиту отечественного производителя отчаявшиеся мебельщики обратились в Минпромторг, попросили разобраться с пошлинами на фурнитуру и заодно повысить пошлины на импортную мебель. Ответа от ведомства пока нет.