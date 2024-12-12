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Общество «Начальник полиции» Маклаков согласился взять на работу дворника-спасателя

«Начальник полиции» Маклаков согласился взять на работу дворника-спасателя

2 769
5 комментариев

Сыгравший полковника полиции в фильме «Майор Гром» актер Алексей Маклаков 12 декабря согласился взять на «работу» дворника Олимжона Ибрагимова, который весной залез по водосточной трубе на третий этаж и спас из пожара 10 человек.

Встреча «начальника полиции» и дворника-спасателя состоялась на премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ», которая проходит в Главном штабе. На вопрос ведущего Дмитрия Хрусталева, возьмет ли Маклаков такого спасателя к себе в команду, актер ответил утвердительно.

«Мне кажется, таких людей у нас, к сожалению, порой не хватает. Спасибо. Как я понял, вообще вся наша страна живет благодаря таким вот маленьким простым людям. Они создают этот мир, они его держат на своих руках. Так что низкий вам поклон. Низкий поклон», — сказал актер.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Кино….
Гость
13 минут
Алиса в стране чудес. Да не знал Пётр когда создавал Кунсткамеры, что через несколько столетий её экспонаты оживут.
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