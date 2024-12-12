«Начальник полиции» Маклаков согласился взять на работу дворника-спасателя

Сыгравший полковника полиции в фильме «Майор Гром» актер Алексей Маклаков 12 декабря согласился взять на «работу» дворника Олимжона Ибрагимова, который весной залез по водосточной трубе на третий этаж и спас из пожара 10 человек.

Встреча «начальника полиции» и дворника-спасателя состоялась на премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ», которая проходит в Главном штабе. На вопрос ведущего Дмитрия Хрусталева, возьмет ли Маклаков такого спасателя к себе в команду, актер ответил утвердительно.

«Мне кажется, таких людей у нас, к сожалению, порой не хватает. Спасибо. Как я понял, вообще вся наша страна живет благодаря таким вот маленьким простым людям. Они создают этот мир, они его держат на своих руках. Так что низкий вам поклон. Низкий поклон», — сказал актер.