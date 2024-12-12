На историка Тамару Эйдельман* составили протокол о дискредитации армии

Историка и педагога Тамару Натановну Эйдельман заподозрили в дискредитации российской армии. Соответствующая карточка появилась в базе московских судов.

Причина составления протокола неизвестна. Заседание по административному делу назначено на 26 декабря. Такого рода протокол о дискредитации военных в отношении Эйдельман был составлен впервые.

Ранее историка заподозрили в реабилитации нацизма и возбудили уголовное дело.

Перед этим прокуратура Москвы уже сообщала об «обнаружении нарушений требований законодательства» в действиях Тамары Эйдельман. Ведомство заметило «явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества» в ее словах, произнесенных в одной из авторских программ на YouTube.

* Признана Минюстом РФ иностранным агентом.