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Общество На историка Тамару Эйдельман* составили протокол о дискредитации армии

На историка Тамару Эйдельман* составили протокол о дискредитации армии

1 162
8 комментариев

Историка и педагога Тамару Натановну Эйдельман заподозрили в дискредитации российской армии. Соответствующая карточка появилась в базе московских судов.

Причина составления протокола неизвестна. Заседание по административному делу назначено на 26 декабря. Такого рода протокол о дискредитации военных в отношении Эйдельман был составлен впервые.

Ранее историка заподозрили в реабилитации нацизма и возбудили уголовное дело.

Перед этим прокуратура Москвы уже сообщала об «обнаружении нарушений требований законодательства» в действиях Тамары Эйдельман. Ведомство заметило «явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества» в ее словах, произнесенных в одной из авторских программ на YouTube.

* Признана Минюстом РФ иностранным агентом.

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Тамара Эйдельман Дискредитация армии Протокол
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Комментарии
9
Игорь Протасов
50 минут
Тамара передаёт привет басманному правосудию из солнечной Португалии!
mwr
31 минута
если правда кого-то дискредитирует, то этот кто-то уже дискредитировал себя сам
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