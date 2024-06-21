Всем сестрам — по статьям. Прокуратура увидела уголовные дела в действиях Монеточки*, Эйдельман* и Трояновой*

Прокуратура Москвы обнаружила нарушения требований законодательства в действиях певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова)*, высказываниях актрисы Яны Трояновой* и историка Тамары Эйдельман* (все трое признаны иноагентами). В отношении них могут быть возбуждены уголовные дела.
Как сообщает пресс-служба ведомства 21 июня, Троянову могут обвинить в возбуждении ненависти к группе лиц по национальному признаку (
Также уголовное преследование инициировано в отношении Монеточки. В течение года певица дважды не указывала плашку иноагента на своих материалах в соцсетях, за что привлекалась к административной ответственности, но продолжала так делать, утверждают в ведомстве. В ее действиях усматривают уклонение от исполнения обязанностей иноагента (
Историка Тамару Эйдельман могут обвинить в реабилитации нацизма. Прокуратура заметила «явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества» в ее словах, произнесенных в одной из авторских программ на YouTube. Материалы проверки «направлены для решения вопроса об уголовном преследовании» по
«Ход процессуальных проверок, проводимых по постановлениям прокурора в отношении Трояновой, Гырдымовой, Эйдельман, а также принятие по их результатам решений о возбуждении уголовных дел на контроле в прокуратуре Москвы», — добавили в ведомстве.
Отметим, что по последним данным из СМИ и соцсетей, все трое сейчас проживают за пределами России.
* Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.