    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    5 м/с, зап

    756мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd85.42eur91.45

    Всем сестрам — по статьям. Прокуратура увидела уголовные дела в действиях Монеточки*, Эйдельман* и Трояновой*

    2143
    8 комментариев

    Прокуратура Москвы обнаружила нарушения требований законодательства в действиях певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова)*, высказываниях актрисы Яны Трояновой* и историка Тамары Эйдельман* (все трое признаны иноагентами). В отношении них могут быть возбуждены уголовные дела.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 21 июня, Троянову могут обвинить в возбуждении ненависти к группе лиц по национальному признаку (часть 2 статьи 282 УК РФ). Высказывания, «выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским», нашли в одном из интервью, которое давала актриса. Прокуратура направила материалы проверки в СК. После чего будет решен вопрос об уголовном преследовании. Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

    Также уголовное преследование инициировано в отношении Монеточки. В течение года певица дважды не указывала плашку иноагента на своих материалах в соцсетях, за что привлекалась к административной ответственности, но продолжала так делать, утверждают в ведомстве. В ее действиях усматривают уклонение от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Ей грозит лишение свободы до двух лет.

    Историка Тамару Эйдельман могут обвинить в реабилитации нацизма. Прокуратура заметила «явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества» в ее словах, произнесенных в одной из авторских программ на YouTube. Материалы проверки «направлены для решения вопроса об уголовном преследовании» по статье 354.1 УК РФ (до пяти лет лишения свободы).

    «Ход процессуальных проверок, проводимых по постановлениям прокурора в отношении Трояновой, Гырдымовой, Эйдельман, а также принятие по их результатам решений о возбуждении уголовных дел на контроле в прокуратуре Москвы», — добавили в ведомстве.

    Отметим, что по последним данным из СМИ и соцсетей, все трое сейчас проживают за пределами России.

    * Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close