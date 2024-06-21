Всем сестрам — по статьям. Прокуратура увидела уголовные дела в действиях Монеточки*, Эйдельман* и Трояновой*

Прокуратура Москвы обнаружила нарушения требований законодательства в действиях певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова)*, высказываниях актрисы Яны Трояновой* и историка Тамары Эйдельман* (все трое признаны иноагентами). В отношении них могут быть возбуждены уголовные дела. Как сообщает пресс-служба ведомства 21 июня, Троянову могут обвинить в возбуждении ненависти к группе лиц по национальному признаку ( часть 2 статьи 282 УК РФ ). Высказывания, «выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским», нашли в одном из интервью, которое давала актриса. Прокуратура направила материалы проверки в СК. После чего будет решен вопрос об уголовном преследовании. Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

Также уголовное преследование инициировано в отношении Монеточки. В течение года певица дважды не указывала плашку иноагента на своих материалах в соцсетях, за что привлекалась к административной ответственности, но продолжала так делать, утверждают в ведомстве. В ее действиях усматривают уклонение от исполнения обязанностей иноагента ( часть 2 статьи 330.1 УК РФ ). Ей грозит лишение свободы до двух лет.

Историка Тамару Эйдельман могут обвинить в реабилитации нацизма. Прокуратура заметила «явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества» в ее словах, произнесенных в одной из авторских программ на YouTube. Материалы проверки «направлены для решения вопроса об уголовном преследовании» по статье 354.1 УК РФ (до пяти лет лишения свободы).