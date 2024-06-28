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    Историка Тамару Эйдельман* заподозрили в реабилитации нацизма. Возбуждено уголовное дело

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    4 комментария

    Историка Тамару Эйдельман заподозрили в реабилитации нацизма, о возбуждении уголовного дела в отношении нее 28 июня сообщила в своем телеграм-канале прокуратура Москвы.

    Дело возбуждено по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ «по материалам проверки». Сообщается, что расследование находится «на контроле в прокуратуре».

    Ранее прокуратура Москвы уже сообщала об «обнаружении нарушений требований законодательства» в действиях Тамары Эйдельман. Ведомство заметило «явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества» в ее словах, произнесенных в одной из авторских программ на YouTube.

    * Признана Минюстом РФ иностранным агентом.

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    Тамара ЭйдельманИноагентПрокуратураУголовное делоРеабилитация нацизма
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    Комментарии 4

    Vodomer28 Июн 2024 в 15:15
    Давно пора
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