Историка Тамару Эйдельман* заподозрили в реабилитации нацизма. Возбуждено уголовное дело

Историка Тамару Эйдельман заподозрили в реабилитации нацизма, о возбуждении уголовного дела в отношении нее 28 июня сообщила в своем телеграм-канале прокуратура Москвы.
Дело возбуждено по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ «по материалам проверки». Сообщается, что расследование находится «на контроле в прокуратуре».
Ранее прокуратура Москвы уже сообщала об «обнаружении нарушений требований законодательства» в действиях Тамары Эйдельман. Ведомство заметило «явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества» в ее словах, произнесенных в одной из авторских программ на YouTube.
* Признана Минюстом РФ иностранным агентом.