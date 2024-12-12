Контроль за восточной границей Финляндии усилят с помощью дронов за счет средств ЕС

Контроль за восточной границей Финляндии усилят с помощью дронов, финансируемых ЕС. Об этом 12 декабря сообщает Yle со ссылкой на данные медиагруппы Uutissuomalainen, из которых следует, что при финансовой поддержке Европейской комиссии для Пограничной охраны будут закуплены, в том числе, дроны.

Еще 50 миллионов евро будет использовано также на развитие радиотехнического наблюдения, безопасную передачу данных и приобретение патрульных и внедорожных транспортных средств.

Финансовая поддержка от ЕС поможет Пограничной охране обнаруживать беспилотные летательные аппараты и препятствовать их движению.

При этом государственное финансирование государственной границы будет сокращено в следующем году.