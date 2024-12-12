В Новосибирске загорелись склады. Площадь пожара — 5000 квадратов, огонь разносит сильный ветер

Мощный пожар произошел на территории складов в Новосибирске 12 декабря. Об этом сообщило МЧС.

Изначально площадь возгорания оценивалась в 3000 квадратных метров, но из-за сильного ветра, разносившего огонь, она увеличилась до 5000.

Во время борьбы с огнем частично обрушилась крыша. Группировку пожарных, работающих на месте происшествия, пришлось усилить с 69 до 98 человек, а количество техники увеличилось с 20 до 30 единиц. К горящим складам направили пожарный поезд.