В Новосибирске загорелись склады. Площадь пожара — 5000 квадратов, огонь разносит сильный ветер

Мощный пожар произошел на территории складов в Новосибирске 12 декабря. Об этом сообщило МЧС.
Изначально площадь возгорания оценивалась в 3000 квадратных метров, но из-за сильного ветра, разносившего огонь, она увеличилась до 5000.
Зарево пожара и густые столбы дыма видны со всех концов города-миллионника.
Во время борьбы с огнем частично обрушилась крыша. Группировку пожарных, работающих на месте происшествия, пришлось усилить с 69 до 98 человек, а количество техники увеличилось с 20 до 30 единиц. К горящим складам направили пожарный поезд.
О возгорании сообщил телеграм-канал «Экстренный НСК», по информации которого в горящем здании расположен склад кабельной арматуры.
О пострадавших пока не сообщалось.
По информации МЧС, горит здание производственно-складского назначения для различной продукции, в том числе пластиковых изделий.
Пожарные стоят на защите двух административных корпусов, пристроенных к горящему зданию.
Для разведки задействованы беспилотники.
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