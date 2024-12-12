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Происшествия В Новосибирске загорелись склады. Площадь пожара — 5000 квадратов, огонь разносит сильный ветер

В Новосибирске загорелись склады. Площадь пожара — 5000 квадратов, огонь разносит сильный ветер

1 727
3 комментария
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Мощный пожар произошел на территории складов в Новосибирске 12 декабря. Об этом сообщило МЧС.

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Изначально площадь возгорания оценивалась в 3000 квадратных метров, но из-за сильного ветра, разносившего огонь, она увеличилась до 5000.

Зарево пожара и густые столбы дыма видны со всех концов города-миллионника.

Во время борьбы с огнем частично обрушилась крыша. Группировку пожарных, работающих на месте происшествия, пришлось усилить с 69 до 98 человек, а количество техники увеличилось с 20 до 30 единиц. К горящим складам направили пожарный поезд.

О возгорании сообщил телеграм-канал «Экстренный НСК», по информации которого в горящем здании расположен склад кабельной арматуры.

О пострадавших пока не сообщалось.

По информации МЧС, горит здание производственно-складского назначения для различной продукции, в том числе пластиковых изделий.

Пожарные стоят на защите двух административных корпусов, пристроенных к горящему зданию.

Для разведки задействованы беспилотники.

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Новосибирск Пожар Склады МЧС
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Комментарии
4
Панкихой
1 час
Горят Бадаевские склады.
282694747
1 час
Сильный ветер разносит обломки?
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