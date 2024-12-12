Не время, товарищ. В квитанции петербуржцев без спросу возвращают радиоточку, от которой они давно отказались

Источник: Сергей Куликов/"Коммерсантъ»







Жителям Петербурга, успевшим позабыть слово «радиоточка», напомнили о нем в необычном формате — просто включили ее обратно в квитанции, где этой строчки не было много лет.

О том, что радиоточка вернулась в квитанции к тем, кто давно решил для себя этот вопрос, «Фонтанке» рассказали несколько человек. В частности, эту тему обсуждают в муниципальном паблике «Новая Малая Охта». «Новогодний подарочек получили жители Санкт-Петербурга от ФГУП РСВО (проводное радио). Все, кто ранее отказывался от оплаты радио, в декабрьских квитанциях обнаружили выставленный счет за радио в размере 139,50 ₽», — говорится в посвященном этому посте.

Один из местных депутатов, Павел Журавлев, подтвердил «Фонтанке», что лично столкнулся с этой ситуацией. Сам он отказался от проводного радио еще 10 лет назад. О той же проблеме ему написали еще несколько человек.

















Ольга из Центрального района тоже рассказала «Фонтанке», что к ней снова постучалась радиоточка. В парадных уже развешивают инструкции: «Это ФГУП РСВО так решили дать возможность возобновить получение этой услуги». Рекомендуют звонить в предприятие и по новой отказываться, чтобы РСВО передало информацию расчетному центру и тот перестал проводить начисления. Если оплатить квитанцию полностью, пишут в объявлении, то «так вы соглашаетесь на заключение договора оферты и получение данной услуги».















В комментариях к посту в паблике «Малой Охты» тоже советуют: «Если официального отключения не было сделано, то формально услуга оказывается, и начисления идут каждый месяц. А вот если отключили радио когда-то давно и не начисляли за него, то проверьте квитанцию, и если там появилась строка „Радио“, звоните им и говорите, что не нуждаетесь в этой услуге, а квитанцию оплатите с вычетом этой суммы».

С «звоните» — главная проблема. Комментаторы утверждают, что добиться соединения невозможно, сколько ни жди на линии. То есть можно несколько раз послушать информацию о графике работы офиса по работе с абонентами на Варшавской (не особенно напряженном) с перерывом на санитарную обработку, но первого освободившегося оператора не дождаться. Так, например, не получилось и у корреспондента «Фонтанки». В то же время Ольга рассказала, что ей удалось дозвониться и оператор обещал сделать перерасчет в квитанции следующего месяца.

«Фонтанка» несколько лет назад рассказывала о квесте по отключению услуги проводного радио, который становился все более популярным по мере ввода новостроек. Сейчас абонент должен лично подать заявление на бланке, который можно скачать, с набором документов, заплатить 100 рублей через Сбер, назначить дату для демонтажа и в нужный день встретить мастера.

На сайте РСВО абонентам радиоточки предлагают три станции: «Радио России», «Маяк», «Санкт-Петербург», а если приемник однопрограммный — то только первую. Стоимость 139,5 рублей в месяц, есть особый тариф в 99 рублей — для инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда и инвалидов I группы.



В единую квитанцию ЕИРЦ СПБ, на которую перешли государственные жилкомсервисы и частично переходят частные управляющие компании, радиоточка мигрировала из розовой еще в 2021 году. В РСВО тогда писали, что порядок оказания услуги не меняется. «Фонтанка»» задала вопрос расчетному центру, почему он включает радио как услугу в платежные документы «отказников».



«ЕИРЦ СПб работает с теми данными (транспортными файлами), которые в рамках заключенного договора контрагент предоставляет для дальнейшего включения в ЕПД. Контроль за корректностью всех данных остается на стороне владельца данных», — ответили там. Проще говоря, расчетный центр не выясняет, правда ли человеку нужно радио, или он давно оповестил РСВО, что отказывается.



На сайте самого ФГУП есть список домов, в которых услуга оказывается, и отдельно — в которых можно заключить соответствующий договор. В нем есть и дома тех, кто пожаловался в редакцию.









«Фонтанка» направила запрос предприятию относительно причин нынешней коллизии. Там подтвердили, что таким образом предложили жителям возобновить пользование услугой проводного радиовещания. «При этом, учитывая особенности технологического процесса, информирование жителей планируется поэтапно, — говорят в пресс-службе. — Об этом ФГУП РСВО заблаговременно проинформировало жильцов МКД путем размещения информации в подъездах и на сайтах управляющих компаний. Кроме того, аналогичная информация была размещена на нашем сайте».

На сайте ФГУП, УК и в квитанции указано, что начисление является офертой, то есть предложение можно принять или отказаться, подчеркивают там: «РСВО проинформировало, что в декабре 2024 г. оплата услуги проводного радиовещания будет включена в единый платёжный документ, выставленный в ваш адрес АО „ЕИРЦ СПб“, — говорит предприятие. — „ЕИРЦ СПб“ действует по поручению оператора связи, в связи с чем произвело начисления на основании сведений предоставленных ФГУП РСВО.

Жители, получившие квитанции с абонентской платой в декабре 2024 г. и не оплатившие услугу в декабре 2024 г., в январе 2025 г. считаются не заключившими договор».

Почему именно сейчас в квитанции решили негромко вернуть радио, можно гадать. Но на сайте самого РСВО довольно много места уделено преимуществам радиоточки. «Особенность услуги — ее независимость от наличия электроэнергии, — говорится там. — Сети связи проводного радиовещания ФГУП РСВО являются частью региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга, обеспечивающей доведение экстренной информации и сигналов оповещения до населения Санкт-Петербурга в случаях угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также при ведении военных действий и вследствие этих действий».

Для тех, кто не понял, есть развитие темы. Перескакиваем через пандемию, уже забытую, и видим другой лейтмотив: «Всего на территории города расположено более 1,8 тыс. потенциально опасных объектов, из них порядка 1,5 тыс. являются взрывопожароопасными. Остальные — радиационноопасные и химически опасные предприятия, гидротехнические сооружения и критически важные объекты. Помимо существования постоянного риска возникновения быстроразвивающихся техногенных процессов в Санкт-Петербурге периодически наблюдаются опасные природные явления. Ураганы и наводнения — не только исторические угрозы на памяти старшего поколения, но и реальные опасности, возникающие в наши дни. Ввиду мировой политической нестабильности по-прежнему велик риск возникновения террористических актов».