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В квитанциях снова радио
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Город ЖКХ Не время, товарищ. В квитанции петербуржцев без спросу возвращают радиоточку, от которой они давно отказались

Не время, товарищ. В квитанции петербуржцев без спросу возвращают радиоточку, от которой они давно отказались

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26 комментариев
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Жителям Петербурга, успевшим позабыть слово «радиоточка», напомнили о нем в необычном формате — просто включили ее обратно в квитанции, где этой строчки не было много лет.

О том, что радиоточка вернулась в квитанции к тем, кто давно решил для себя этот вопрос, «Фонтанке» рассказали несколько человек. В частности, эту тему обсуждают в муниципальном паблике «Новая Малая Охта». «Новогодний подарочек получили жители Санкт-Петербурга от ФГУП РСВО (проводное радио). Все, кто ранее отказывался от оплаты радио, в декабрьских квитанциях обнаружили выставленный счет за радио в размере 139,50 ₽», — говорится в посвященном этому посте.

Один из местных депутатов, Павел Журавлев, подтвердил «Фонтанке», что лично столкнулся с этой ситуацией. Сам он отказался от проводного радио еще 10 лет назад. О той же проблеме ему написали еще несколько человек.



Ольга из Центрального района тоже рассказала «Фонтанке», что к ней снова постучалась радиоточка. В парадных уже развешивают инструкции: «Это ФГУП РСВО так решили дать возможность возобновить получение этой услуги». Рекомендуют звонить в предприятие и по новой отказываться, чтобы РСВО передало информацию расчетному центру и тот перестал проводить начисления. Если оплатить квитанцию полностью, пишут в объявлении, то «так вы соглашаетесь на заключение договора оферты и получение данной услуги».



В комментариях к посту в паблике «Малой Охты» тоже советуют: «Если официального отключения не было сделано, то формально услуга оказывается, и начисления идут каждый месяц. А вот если отключили радио когда-то давно и не начисляли за него, то проверьте квитанцию, и если там появилась строка „Радио“, звоните им и говорите, что не нуждаетесь в этой услуге, а квитанцию оплатите с вычетом этой суммы».

С «звоните» — главная проблема. Комментаторы утверждают, что добиться соединения невозможно, сколько ни жди на линии. То есть можно несколько раз послушать информацию о графике работы офиса по работе с абонентами на Варшавской (не особенно напряженном) с перерывом на санитарную обработку, но первого освободившегося оператора не дождаться. Так, например, не получилось и у корреспондента «Фонтанки». В то же время Ольга рассказала, что ей удалось дозвониться и оператор обещал сделать перерасчет в квитанции следующего месяца.

«Фонтанка» несколько лет назад рассказывала о квесте по отключению услуги проводного радио, который становился все более популярным по мере ввода новостроек. Сейчас абонент должен лично подать заявление на бланке, который можно скачать, с набором документов, заплатить 100 рублей через Сбер, назначить дату для демонтажа и в нужный день встретить мастера.

Порядок отключения

На сайте РСВО абонентам радиоточки предлагают три станции: «Радио России», «Маяк», «Санкт-Петербург», а если приемник однопрограммный — то только первую. Стоимость 139,5 рублей в месяц, есть особый тариф в 99 рублей — для инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда и инвалидов I группы.

В единую квитанцию ЕИРЦ СПБ, на которую перешли государственные жилкомсервисы и частично переходят частные управляющие компании, радиоточка мигрировала из розовой еще в 2021 году. В РСВО тогда писали, что порядок оказания услуги не меняется. «Фонтанка»» задала вопрос расчетному центру, почему он включает радио как услугу в платежные документы «отказников».

«ЕИРЦ СПб работает с теми данными (транспортными файлами), которые в рамках заключенного договора контрагент предоставляет для дальнейшего включения в ЕПД. Контроль за корректностью всех данных остается на стороне владельца данных», — ответили там. Проще говоря, расчетный центр не выясняет, правда ли человеку нужно радио, или он давно оповестил РСВО, что отказывается.

На сайте самого ФГУП есть список домов, в которых услуга оказывается, и отдельно — в которых можно заключить соответствующий договор. В нем есть и дома тех, кто пожаловался в редакцию.

Список домов



«Фонтанка» направила запрос предприятию относительно причин нынешней коллизии. Там подтвердили, что таким образом предложили жителям возобновить пользование услугой проводного радиовещания. «При этом, учитывая особенности технологического процесса, информирование жителей планируется поэтапно, — говорят в пресс-службе. — Об этом ФГУП РСВО заблаговременно проинформировало жильцов МКД путем размещения информации в подъездах и на сайтах управляющих компаний. Кроме того, аналогичная информация была размещена на нашем сайте».

На сайте ФГУП, УК и в квитанции указано, что начисление является офертой, то есть предложение можно принять или отказаться, подчеркивают там: «РСВО проинформировало, что в декабре 2024 г. оплата услуги проводного радиовещания будет включена в единый платёжный документ, выставленный в ваш адрес АО „ЕИРЦ СПб“, — говорит предприятие. — „ЕИРЦ СПб“ действует по поручению оператора связи, в связи с чем произвело начисления на основании сведений предоставленных ФГУП РСВО.

Жители, получившие квитанции с абонентской платой в декабре 2024 г. и не оплатившие услугу в декабре 2024 г., в январе 2025 г. считаются не заключившими договор».

Почему именно сейчас в квитанции решили негромко вернуть радио, можно гадать. Но на сайте самого РСВО довольно много места уделено преимуществам радиоточки. «Особенность услуги — ее независимость от наличия электроэнергии, — говорится там. — Сети связи проводного радиовещания ФГУП РСВО являются частью региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга, обеспечивающей доведение экстренной информации и сигналов оповещения до населения Санкт-Петербурга в случаях угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также при ведении военных действий и вследствие этих действий».

Для тех, кто не понял, есть развитие темы. Перескакиваем через пандемию, уже забытую, и видим другой лейтмотив: «Всего на территории города расположено более 1,8 тыс. потенциально опасных объектов, из них порядка 1,5 тыс. являются взрывопожароопасными. Остальные — радиационноопасные и химически опасные предприятия, гидротехнические сооружения и критически важные объекты. Помимо существования постоянного риска возникновения быстроразвивающихся техногенных процессов в Санкт-Петербурге периодически наблюдаются опасные природные явления. Ураганы и наводнения — не только исторические угрозы на памяти старшего поколения, но и реальные опасности, возникающие в наши дни. Ввиду мировой политической нестабильности по-прежнему велик риск возникновения террористических актов».

Вывод: «Учитывая большое количество действительных угроз, ФГУП РСВО совместно с МЧС России настоятельно рекомендует сохранить радиоточку как гарантированный резервный канал оповещения вас и вашей семьи».

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Комментарии
26
Dr. Jones
40 минут
В цивилизованной стране за такое безобразие сразу бы засудили.
В д. Гадюкино - дожди.
33 минуты
Почему в России везде жульё? Вот просто везде?
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