Как отключить радиоточку в Петербурге — непростой, но очень русский путь

Фото: автор Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Подавляющее большинство петербуржцев не пользуются радиоточками. Официальная позиция и их оператора ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), и российских чиновников, настаивающих на сохранении этого канала связи, заключается в том, что, кроме трех радиопрограмм, через приемники граждане могут получать экстренные сообщения о чрезвычайных ситуациях. Именно в силу соображений о гражданской обороне сотни тысяч радиоточек все еще существуют в городе, и на их содержание тратятся серьезные деньги.



Сгладить бремя платы за право услышать первыми о чрезвычайной ситуации или хотя бы найти новое применение устаревшим и мало кому нужным радиоточкам пытаются уже давно: сначала отменили плату за их отключение, потом думали, как проводить по ним повсеместный интернет. Правда, интернет в радиорозетках так и не появился, а бесплатное отключение снова запретили. Все это время тариф продолжал расти. Если в 2014 году абонентская плата составляла 53,4 руб, в 2016 — 64,45, то в квитанциях за 2020 год — уже в 102,5 рублей в месяц.

РСВО в прошлом декабре объявило https://rsvo.ru/st-petersburg/about/news/7736/, что до конца января прекращает прием клиентов в своем офисе на Варшавской улице — единственном месте в городе, где можно отказаться от радиоточки и избавиться от соответствующей строчки в квитанции за квартплату. В связи с этим всем желающим было предложено направлять такие заявления дистанционно: по почте или по факсу. Таким положением вещей уже заинтересовалось местное УФАС, по итогам общения с которым некоторым категориям петербуржцев было разрешено присылать свои заявления по электронной почте. Однако по окончании каникул монополист передумал и вновь открыл офис, потребовав заранее записываться на прием по телефону.



Один из сотрудников «Фонтанки», еще в декабре, как только открылось «окно возможностей» направил заявку по электронной почте, приложив к заявлению копию паспорта и квитанцию об оплате ЖКХ, чтобы подтвердить отсутствие долга. В ответ пришло письмо, где говорилось, что заявке присвоен номер, однако нужно еще дослать документы, подтверждающие регистрацию или право собственности на квартиру. Еще одна необходимая бумага — квитанция об оплате услуги отключения. Где такую квитанцию с реквизитами оплаты взять, из письма не следовало. А телефон, по которому в теории это можно было бы узнать, все время оказывался занят. Дозвониться удалось только 15 января, оператор сообщила: в течении месяца надо ждать письмо, в котором будет указан результат рассмотрения заявки.

Попытка прояснить ситуацию по официальным каналам показала, что то самое «окно возможностей» уже захлопнулось. Дистанционно отказаться от радиоточки теперь могу лишь граждане старше 65 лет, а также граждане, «имеющие хронические заболевания, перечень которых утверждается Комитетом по здравоохранению», сообщили «Фонтанке» в РСВО. По какой форме свой недуг надо доказывать радиомонополистам, в сообщении не говорится.



Попытка пойти указанным РСВО путем и записаться по телефону на прием в отделение, провалилась. Сделать это не удалось даже после нескольких часов общения с автоответчиком. Но наглость города берет — пробуем пройти так.

На входной двери офиса на Варшавской, 118 действительно висит строгое предупреждение о том, что на прием нужно записываться только предварительно и по телефону. Внутри отделения немноголюдно: два человека к окошку информации, еще двое заполняют заявления.

Оказывается, что женщина за информационной стойкой по совместительству и единственный оператор, который принимает все звонки по городу. Наверное поэтому дозвониться было невозможно. Она объясняет, что заявление можно заполнить тут же, а потом взять номерок и дождаться своей очереди. Заполнение бланка и ожидание занимают не более 15 минут. За это время оператор принимает 4–5 звонков и успевает отвечать посетителям.

Само «отключение» происходит еще быстрее: нужно показать документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий собственность, и номер лицевого счета. Если вы прописаны и являетесь собственником, то понадобится только паспорт с нужным штампом и номер счета, главное, чтобы не было долгов по коммунальным квитанциям. Регистратор принимает заявление, проверяет отсутствие задолженностей, после чего выдает справку с печатью РСВО и квитанцию на 100 рублей за так называемое «снятие» радио.



Физически никакого «снятия» или отключения не происходит — просто в коммунальный счет перестает включаться соответствующая строчка. Но если сильно беспокоит сама радиорозетка, то в приемном окне можно согласиться на услугу демонтажа, и ее снимут за те же 100 рублей.

В итоге процесс занял совсем немного времени, но если действовать по правилам РСВО и попытаться записаться по телефону, то отключение вполне могло затянуться на неделю, а то и больше. Почему ни московский, ни петербургский филиал не хотят принимать заявления дистанционно даже в период пандемии, в самом ФГУП РСВО «Фонтанке» так и не ответили.

Число добровольно отключенных радиоточек РСВО сообщать «Фонтанке» также отказался. Но их количество не сокращается — из-за новостроек. Действующий свод правил об организации строительства от 2012 года предполагает наличие радиоточки в каждом жилом помещении. В Петербурге ежегодно вводится 70–80 тысяч новых квартир. Ни один из опрошенных «Фонтанкой» строителей не признался в том, что сдает жилье без этого важного элемента гражданской обороны, и все до единого заверили, что как минимум внутри домов проводят всю необходимую сеть. Так что подавляющее число новых квартир, очевидно, имеют радиоточки, даже если в них нет приемников. Исходя из этого количества и ежемесячной платы за «радио», доход ФГУП РСВО в Петербурге ежегодно увеличивается примерно на 80 млн рублей.



Масштаб затрат юридических лиц на услуги проводного вещания заметно больше, чем у простых горожан. Так, уже в первые дни 2021 года ФГУП успел заключить восемь соответствующих договоров с петербургскими медицинскими и образовательными учреждениями на 400 тысяч рублей. Больница Иоанна Кронштадтского, к примеру, заплатит за это 93 тысячи рублей, а детсад №32 Красносельского района — 19,4 тысячи. Сколько всего петербургский филиал зарабатывает на городских радиоточках, не раскрывается. Последняя его доступная отчетность датирована 2012 годом. Тогда выручка филиала превысила 900 млн рублей. С тех пор и тарифы удвоились, и число радиоточек увеличилось.

Чтобы принимать сигнал от РСВО, нужны приемники (одно- или трехпрограммные) со специальными вилками. Их делают, к примеру, завод «Нейва» (Свердловская область) и ОАО «Челябинский радиозавод «Полет». Начальник отдела сбыта «Нейвы» рассказал «Фонтанке», что объемы выпуска его предприятия составляет десятки тысяч в год (более точную цифру называть не стал), а относительно большой объем продаж обеспечивается за счет почти полного отсутствия конкурентов.



На сайте петербургского филиала РСВО речь идет о четырех актуальных моделях (только «Нейва») самая дешевая из которых — от 219 рублей. В одном из петербургских специализированных радиомагазинов, где такой приёмник можно купить примерно за 2000 рублей, «Фонтанке» рассказали, что большого спроса на них нет, а покупают «абонентские громкоговорители (как они официально называются) в основном пожилые люди, которые «привыкли к постоянному шуму радио».

Пока же радиоточка не отключена, можно попробовать извлечь из нее хоть какую-то пользу. Вопреки распространенной байке, подключиться к интернету через нее нельзя. Однако напряжения (15 В) и силы тока хватит, чтобы, если отключат свет в квартире, запитать небольшой фонарик для освещения. Только в нем должна быть не обычная лампочка, а диодная, 12-вольтная, которая потребляет меньше электричества.

Кроме того, даже не имея приемника, можно попробовать подключиться к радио и послушать, как «Маяк» передает сигналы точного времени, и узнать, когда в Петропавловске-Камчатском полночь. Для этого можно использовать старые колонки от компьютера. Но еще интереснее будет самому смастерить импровизированный динамик. Многочисленные видеоинструкции в интернете рассказывают, как это можно сделать из листа бумаги, проволоки, стального болта и магнита. Вариантов множество и усовершенствовать конструкцию можно потом будет почти до бесконечности (разделять радиоканалы, усиливать звук, подавлять шумы), заодно освежая в памяти школьный курс физики. Алена Юферева, специально для «Фонтанки.ру»

