«Петроэлектросбыт» собирает камни. В его квитанции поставлена радиоточка

О расширении списка компания сообщила на прошлой неделе. В ноябре она направит жителям квитанции, которые будут включать в себя начисление абонентской платы за кабельное телевидение и интернет-абонентам ООО «КТВ» (г. Петергоф) и услуги связи проводного радиовещания в пользу ФГУП РСВО СПб. Как пояснили «Фонтанке» в компании, речь идет о 19 тысячах лицевых счетов в Выборгском и Приморском районах: это все потребители, у которых с ФГУП прямые договоры, а не строчка в розовой квитанции. Ранее «Фонтанка» писала о том, что из себя представляет процедура отказа от радиоточки.

Кроме того, для трех управляющих организаций ЕИРЦ будет выпускать единый платежный документ, который включает в себя все коммунальные и жилищные услуги (кроме тех, чьи поставщики традиционно на прямых договорах): электроэнергию, горячую и холодную воду, отопление, водоотведение, содержание жилого помещения, взносы на капремонт.



В число «пионеров» попали УК «ЖилКомплекс», УК «ЖКС № 1 Кировского района» и УК «НеваСпецСервис».



«Фонтанка» рассказывала о планах города и Интер РАО (материнского холдинга «Петроэлектросбыта» по созданию Единого информационно-расчетного центра Петербурга. По сценарию, он должен появиться путем слияния ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» и ВЦКП, который является оператором розовых квитанций, а следом должна появиться и общая квитанция на все жилищно-коммунальные услуги. На данный момент процесс застопорился на стадии уравнивания активов и уставных капиталов двух участников. Если говорить о миграции строк оплаты от ВЦКП к ЕИРЦ «Петроэлектросбыт», то на данный момент целиком переместились лишь взносы на капремонт. О том, как это происходило, — читайте здесь.

