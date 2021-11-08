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«Петроэлектросбыт» собирает камни. В его квитанции поставлена радиоточка

«Петроэлектросбыт» включил в свою квитанцию оплату услуг радиосвязи

ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» расширяет перечень услуг, счет за которые петербуржцам выставляется в единой квитанции. Теперь там прописаны радиосвязь и кабельное телевидение.

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О расширении списка компания сообщила на прошлой неделе. В ноябре она направит жителям квитанции, которые будут включать в себя начисление абонентской платы за кабельное телевидение и интернет-абонентам ООО «КТВ» (г. Петергоф) и услуги связи проводного радиовещания в пользу ФГУП РСВО СПб. Как пояснили «Фонтанке» в компании, речь идет о 19 тысячах лицевых счетов в Выборгском и Приморском районах: это все потребители, у которых с ФГУП прямые договоры, а не строчка в розовой квитанции. Ранее «Фонтанка» писала о том, что из себя представляет процедура отказа от радиоточки.

Кроме того, для трех управляющих организаций ЕИРЦ будет выпускать единый платежный документ, который включает в себя все коммунальные и жилищные услуги (кроме тех, чьи поставщики традиционно на прямых договорах): электроэнергию, горячую и холодную воду, отопление, водоотведение, содержание жилого помещения, взносы на капремонт.

В число «пионеров» попали УК «ЖилКомплекс», УК «ЖКС № 1 Кировского района» и УК «НеваСпецСервис».

«Фонтанка» рассказывала о планах города и Интер РАО (материнского холдинга «Петроэлектросбыта» по созданию Единого информационно-расчетного центра Петербурга. По сценарию, он должен появиться путем слияния ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» и ВЦКП, который является оператором розовых квитанций, а следом должна появиться и общая квитанция на все жилищно-коммунальные услуги. На данный момент процесс застопорился на стадии уравнивания активов и уставных капиталов двух участников. Если говорить о миграции строк оплаты от ВЦКП к ЕИРЦ «Петроэлектросбыт», то на данный момент целиком переместились лишь взносы на капремонт. О том, как это происходило, — читайте здесь.

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Комментарии (7)

Алик-1
Все эти игры в расчете на дремучих маргиналов, которые любят стоять в очереди и совать квитанции: "дочка, посмотри сколько надо платить..." ПЭС может собирать хоть на ремонт мечетей, получит только за электроэнергию. Подгребут телеантенну - оплачивать стану напрямую Ростелекому или будет повод перейти на ТВ интернет-провайдера. А то и вообще отключу - все равно смотреть нечего, пора уже за просмотр телека доплачивать.
266316558
У нас петроэлектросбыт взялся за вывоз мусора теперь весь мусор раскидан и растаскивается воронами собаками и бомжами. Завтра радио выкину туда же и розетку с проводами не поленюсь выкрутить.
f0ntan
Несколько лет назад было модно монополистам-поставщикам заключать с потребителями, включая с жителями, прямые договоры, минуя коммунальные компании. Теперь все возвращается назад. Появляются некие ЕИРЦ. В ЛО свой ЕИРЦ уже есть. Теперь ПЭС сколачивает ЕИРЦ, которые собирают деньги с граждан, и конечно, за некую комиссию, являются посредником в оплате коммунальных услуг
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