Покажите приданое. Объединение петербургских квитанций ЖКХ уперлось в живые деньги



«В рамках переговоров о возможном присоединении АО «ВЦКП "Жилищное хозяйство"» к АО «ЕИРЦ "Петроэлектросбыт"» сторонами был сформирован план действий, включающий в себя в том числе и оценку 100% пакета акций АО «ЕИРЦ "Петроэлектросбыт"», — сообщили в пресс-службе предприятия.



Переговоры идут непросто. Собеседник «Фонтанки», близкий к «Интер РАО», рассказал «Фонтанке», что в октябре холдинг получил письмо из Смольного: губернатор Беглов обращался непосредственно к гендиректору Борису Ковальчуку. По сути, это отзыв на объединительные предложения предприятия и проект уставных документов. И отзыв настороженный.



«Фонтанка» писала о дорожной карте по объединению ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» (входит в «Интер РАО») и ВЦКП (в начале года сменил форму с унитарного предприятия на акционерное общество, целиком принадлежащее городу).

Согласно документу, ЕИРЦ СПб должен появиться уже в текущем году. Контекст у этого процесса выдался так себе. Перенос одной только строчки капремонта из розовой квитанции ВЦКП в белую квитанцию Петроэлектросбыта вызвал скандал и так не любимое городом социальное напряжение: за несколько месяцев до парламентских выборов горожане столкнулись с необоснованными начислениями и комиссией. В итоге обнулили и то и другое.



Главный вопрос объединения — финансовый. «Фонтанка» рассказывала, что после преобразования ВЦКП в АО уставной капитал его вырос практически втрое — до 1,4 млрд рублей. В то же время капитал ПЭС как был, так и остался на уровне 300 млн. При этом «Интер РАО» не скрывает, что готов вписываться в эту историю, только если ему гарантируют главенство в акционерном составе, а значит, и в управлении. И первый шаг на этом пути — докапитализировать Петроэлектросбыт, чтобы, кроме пожеланий, у компании возникли какие-то основания для лидерства. По данным «Фонтанки», Беглов в своем письме указал, что этого не сделано, а все остальные шаги по присоединению ВЦКП к ПЭС возможны лишь после внесения вклада «Интер РАО» в имущество дочки.



«Фонтанка» поинтересовалась в пресс-службе «Интер РАО», намерен ли холдинг докапитализировать ПЭС и сделаны ли на этом пути какие-то шаги. Этот вопрос был оставлен без комментария.



Второй момент — чистые активы. Они для обоих участников определены, так уж получилось, чуть выше уставного капитала. То есть, когда Петроэлектросбыт получит средства от «Интер РАО», совокупный размер активов двух компаний составит около 3 млрд рублей. Между тем энергетический холдинг предлагал проводить объединение с конвертацией акций, так что уставной капитал новорожденного ЕИРЦ СПб приблизился бы лишь к 600 млн. Городу такое не подходит.



Не подходит и фактическая невозможность влиять на управление. Именно так в письме Беглов оценивает предложения «Интер РАО» по процедуре избрания гендиректора предприятия большинством голосов акционеров. Как уже было сказано, большинство это будет у холдинга, пусть даже доля его составит 51%, а не 75%, как в изначальной версии. Смольный с этим не спорит, однако ранее уточнял: глава ЕИРЦ СПб избирается большинством в случае голосования 100% акционеров — это позволяло бы городу блокировать неугодное назначение просто через неучастие. По сути, речь идет о том, как городу сохранить контроль над работой городского же расчетного центра при главенстве акционерного капитала «Интер РАО». Отдавать миллионы лицевых счетов миллионов избирателей на откуп сколь угодно дружественного бизнеса Смольный не готов.



Остальное — скорее маяки, на которые чиновники ориентируют партнера: независимая печать квитанций и их двухэтапная доставка (от расчетного центра — управляющим организациям, а потом уже их силами — жильцам); многоэтапный мониторинг правильности начислений; по-прежнему бескомиссионная оплата услуг ЖКХ в зоне ВЦКП.



Последнее интересно особенно: дело в том, что модель розовой квитанции с ее «бескомиссионкой» для населения основана на нескольких экономических основаниях. И главное, на договорах всех со всеми в треугольнике ВЦКП — управляющая организация — ресурсники. Последних, по большому счету, никто не обязывает вступать в отношения с ВЦКП: заказчиком по расчету квитанции и исполнителем всех услуг является управляющая организация; так что ей и положено следить за правильностью начислений и заботиться, чтобы все собранные деньги за тепло дошли до собственника котельной. Но комплексная услуга ВЦКП исходит из того, что у жилищников лишних денег на это нет, так что в нее включены и ресурсники. Они платят в пользу ВЦКП порядка 2% от 60% суммы счета, а управляющие организации — около полупроцента от полной суммы. Затем расчетный центр оплачивает процентную комиссию банка, оставшееся (около процента) и есть его вознаграждение.



Так совпало, что именно перед предполагаемым объединением ВЦКП и ПЭС эта схема дала трещину. По данным «Фонтанки», на прошлой неделе жилкомсервисы Петербурга получили письма от одного из главных поставщиков теплоэнергии ТГК-1 (основные акционеры — ООО «Газпром энергохолдинг» (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%). Содержание писем простое: компания начала расторжение договора с ВЦКП на информационно-вычислительные услуги. Именно на основании него расчетный центр перечислял тепловикам собранное с горожан. Теперь же управляющим организациям предложено самим направить в вычислительный центр поручение: так, мол, и так, все платежи за горячую воду и отопление просим переводить по реквизитам ТГК-1.



В компании подтвердили наличие писем. «Расторжение договора на информационно-вычислительные услуги по сопровождению расчетов за тепловую энергию с АО «ВЦКП "Жилищное хозяйство"» планируется с 1 декабря 2021 года, — сообщили в пресс-службе. — Эти действия не повлияют на строки «отопление» в «розовых» квитанциях».