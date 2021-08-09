Объединяй и властвуй. В Петербурге в конце года ждут единого повелителя квитанций

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин Поделиться Поделиться







По данным «Фонтанки», в дорожной карте, которая уже подписана на уровне вице-губернаторов, содержатся основные шаги на пути создания так называемого Единого расчетного центра Санкт-Петербурга (ЕИРЦ СПб). Названия участников — не новость как минимум уже год: составитель розовых квитанций ВЦКП и недавно созданный ЕИРЦ Петроэлектросбыт, который занял место ПЭС и пополнил свой платежный документ строчкой капитального ремонта. А вот объединительный контекст за последние месяцы сильно изменился — история с капремонтом потрепала горожанам нервы.



По словам собеседников «Фонтанки», сама по себе дорожная карта конкретикой похвастать не может, однако план действий в ней изложен: после, собственно, утверждения этого плана, следуют организационные и корпоративные мероприятия. Затем — интеграция технологических и программных продуктов, а также череда действий по организации управления персоналом, брендированию, информированию потребителей и контрагентов. Далее в перечне — утверждение того перечня услуг, который будет оказывать ЕИРЦ СПБ, и их стоимости. После этого придется перезаключать действующие у участников договоры, либо подписывать новые. И наконец, разработка единого платежного документа, то есть квитанции. Согласно этому мануалу, планируемый срок создания расчетного центра — IV квартал 2021 года.



О том, что Петроэлектросбыт и ВЦКП предполагается переплавить в некий общегородской расчетный центр, около года назад писал The Bell. После этого случилось несколько событий, мягко говоря, не противоречащих этой теории. Городское унитарное предприятие ВЦКП в начале 2021-го было преобразовано в акционерное общество, на 100% принадлежащее Смольному; без этого объединение с частной структурой было бы невозможным. Из ПЭС выделили ЕИРЦ Петроэлектросбыт, директором его стал Денис Шабарин. Напомним, Петроэлектросбыт действует как агент АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК), являющегося гарантирующим поставщиком электроэнергии в Санкт-Петербурге. ПСК, в свою очередь, входит в Группу «Интер РАО», председателем правления и гендиректором которой является Борис Ковальчук.



Вскоре после этого наметились и объединительные тенденции. ЕИРЦ Петроэлектросбыт в свою белую квитанцию, помимо электроэнергии и счетов по прямым договорам ГУП ТЭК, вписал капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Для этого соответствующую строчку изъяли из розовой квитанции ВЦКП. Если это был пробный шар, то его унесло в неизвестном направлении, пора запускать новый. Речь о скандале, который сотрясал городское ЖКХ в мае и июне: петербуржцы столкнулись с необходимостью вносить комиссию при оплате капремонта по новым квитанциям, а также обнаружили задолженности, о которых раньше им никто не сообщал. Сюжет с комиссией разрешился довольно быстро (ЕИРЦ Петроэлектросбыт отказался от ее сбора), а вот «небьющиеся» цифры привели к коллапсу на горячих линиях Фонда капремонта и жилкома. В итоге квитанции ЕИРЦ Петроэлектросбыт «обнулили» так, словно на 1 мая никаких задолженностей по ремонту не было; взыскивать же существующие недоимки будет ВЦКП, у которого они вписаны в общую сумму долга. «Фонтанка» подробно разбирала этот кейс здесь, но если коротко — сбой произошел при передаче данных от Фонда капремонта новому платежному агенту, в процессе которого в должники записали тех, у кого на самом деле еще оставалось время заплатить по квитанции. В целом можно констатировать, что «бесшовного» перехода в новый платежный документ точно не получилось, и речь ведь идет только об одной услуге.



Проблемы не ограничились новой для Петроэлектросбыта сферы капремонта, люди увидели странное и в отношении электроэнергии — а именно, повторяющиеся показания по потребленному электричеству и неактуальное число зарегистрированных жителей квартиры. Все это спровоцировало очередную волну недовольства, а вместе с ней — очереди в пункты приема платежей.



Как будет происходить — если будет — более масштабное объединение информационных баз и центров оказания услуг, сказать сложно. Дорожная карта — это не закон, просто инструкция, в которую велено заглядывать всем участвующим в одобренном процессе. Но принципиальные вопросы до сих пор не решены, говорят осведомленные собеседники «Фонтанки». В частности, долгое время ЕИРЦ Петроэлектросбыт настаивал на распределении капитала новой организации в долях 75% на 25% в свою пользу. При этом следует обратить внимание на размер уставных каждого из участников. У ЕИРЦ Петроэлектросбыт это чуть более 300 млн рублей. У ВКЦП и в прошлом-то году, когда он был в статусе ГУП, уставной капитала составлял 550 млн, а после преобразования в АО вырос до 1,4 млрд за счет накопленной нераспределенной прибыли. Каким образом надо переоценить активы компаний или ужать ВЦКП до 100 млн, чтобы при слиянии получить 75/25 в пользу структуры ИнтерРАО, в Смольном решительно не понимали. По данным «Фонтанки», сейчас переговоры остановились на точке 51% на 49%. Это, очевидно потребует от ЕИРЦ Петроэлектросбыт нарастить свой уставной капитал до соизмеримых с ВЦКП величин.



Второй момент — каким образом будет переноситься в новую организацию история всех платежей и, соответственно, задолженностей. Алгоритмы, заложенные в АИС «Город», которой по договору пользуется Петроэлектросбыт, отличаются от алгоритмов системы городского уровня «Квартиросъемщик», которую разработал ВЦКП. Не говоря уже о том, что ЕИРЦ на данный момент получает уже биллингованные данные от того же Фонда капремонта (недаром, когда начался скандал с переносом строчки, ПЭС спокойно переадресовывал их в фонд) — в отличие от ВЦКП, который сам и считает. То есть налицо совершенно разные подходы к эксплуатации цифровой оболочки. С учетом наработанных квалификаций остается множество вопросов: а кто к кому вообще присоединяется? Кто возглавляет процесс? Будет использоваться единая информационная система или различные? Кому придется аннулировать свои договоры и перерегистрировать свое оборудование в случае ликвидации одного из юрлиц? Что делать с печатным оборудованием, которое сравнительно недавно было закуплено в ВЦКП?



Ответов, насколько можно судить, нет и у участников процесса. В ЕИРЦ Петроэлектросбыт ограничились формулировкой: «На сегодняшний день проект по возможному созданию единого информационного расчетного находится на стадии обсуждения. До принятия официальных решений говорить о деталях пока преждевременно». ВЦКП не стал распыляться и на это, просто отказавшись от комментариев.



Несколько недель назад ИнтерРАО уже сделало очередной симптоматичный шаг: созданное им и «Почтой России» АО «Оператор информационной системы» получило статус оператора ГИС «ЖКХ», в которой аккумулируется информация и сервисы, связанные со всем коммунальным комплексом страны. Полноценно она должна заработать с 2022 года, в ней увяжут всех ресурсников и управляющие организации в стране.



Гендиректор СРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие» Владислав Воронков не видит проблемы ни в этом, ни в создании единого расчетного центра. «Город подошел к исполнению федерального законодательства, где единые расчетные центры предусмотрены уже несколько лет, — говорит он. — Субъект может привлекать такую организацию по конкурсу, либо создавать. Если система будет выстроена правильно, это позволит не только уйти от негатива со стороны населения по отношению к ЖКХ, но и обеспечить корректность начислений. Любая ошибка при выставлении квитанции, а это нарушение лицензионных требований, влечет серьезное наказание. Что касается возможного преобладания в управлении ЕИРЦ со стороны частной компании, то здесь нет ничего страшного. Контроль за правильностью начислений в любом случае лежит на государственных органах жилищного надзора».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

