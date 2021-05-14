«Платите и вопросов не задавайте». Петербург попал в ловушку капремонта

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Жители Санкт-Петербурга попались в обидную ловушку. Квитанции за капитальный ремонт, по которым вдруг должником стал весь город, можно поправить, дозвонившись по телефону «горячей линии» Фонда капитального ремонта и подав жалобу. По крайней мере, так накануне заявила эта организация https://47news.ru/articles/193267/. На обращения по электронной почте тоже никто не отвечает, однако достучаться до Фонда ни по этому номеру, ни по другому контактному, невозможно. Журналист 47news знает это из личного опыта.



В пресс-службе Фонда приняли вопросы 47news, их было два: «Каким образом Фонд собирается принимать заявления граждан, если нет каналов связи?» и «Есть ли понимание, почему произошли такие масштабные ошибки с начислениями?» Несмотря на то, что ситуация накаляется как минимум четвёртый рабочий день подряд, ни заготовленных, ни вообще каких-либо ответов не последовало.

Председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев рассказал 47news, что, принимая во внимание загруженность горячей линии Фонда капитального ремонта, было решено расширить каналы связи.

«Мы понимаем, что зависают телефоны, поэтому Фонд работает с «Билайном», к вечеру должны появиться новые номера телефонов, на которые можно будет звонить, там будет до 100–150 каналов. На приём звонков планируется привлечь до 50 сотрудников фонда», — сказал он.

(На момент выхода материала дополнительных номеров предоставлено не было — ред.).

Помимо этого в здании Фонда на Тобольской улице открыто окно, где можно подать обращение.



На вопрос, стоит ли тем, кто не смог официально пожаловаться и получить обратную реакцию платить по выставленному счёту, ответил так:

«В целом, конечно, платить надо обязательно. Но если у человека есть претензия, что в квитанции не те суммы, лучше сначала проверить начисления. Сейчас переходный период. «ВЦКП» передал данные по 1,2 миллионов счетов, это достаточно много».

Кстати, в Смольном уверены, что масштабной ошибкой происходящее назвать нельзя. Там лишь признают, что есть отдельные недочёты, с которыми удастся справиться, как только появятся новые контактные номера.

Между тем, судя по комментариям в социальных сетях, люди уверены, что расчёт основан на нежелании горожан связываться с длительным выяснением обстоятельств формирования квитанции.

«Понятно, что половина города возмутится и будет требовать пересчета, но вторая половина заплатит (таких тоже знаю). Это очень похоже на мошенничество!!!». «Каждый гражданин должен теперь ходить, трясти своими бумажками, а у кого долг меньше 50 руб. к вам и не пойдёт, лёгкая нажива», — к примеру, пишут на странице Фонда во «ВКонтакте».



Отношение к тысячам записей в этом и других пабликах такое же, как приём звонков на «горячую линию» — на них никто не отвечает. Единственная важная мысль, сформулированная авторами аккаунта жилищного комитета, сводится к тому, что после 15 мая должна пройти сверка счетов, и, возможно, это поставит какую-то точку.

В целом же петербуржцы общаются друг с другом, описывая одинаковые ситуации: по розовой квитанции никогда не было долгов, а теперь он появился, но непонятно откуда. При беглом просмотре комментариев ещё ни разу не встретился тот, где описывалось, как человек дозвонился до Фонда.

«Вы, люди, платите и вопросов не задавайте, все равно будете платить, никуда не денетесь. Такая у них политика», — делают вывод граждане.

Неприятнее всего, по всей видимости, придётся жителям коммунальных квартир. Если собственники отдельной недвижимости будут разбираться с городом, в коммуналках придётся сначала повыяснять отношения с соседями. На квартиру из восьми комнат может прийти пять квитанций без указания фамилий абонентов и с одинаковым метражом, так что выяснить, кому чья — сложно.



Есть те, кто уверен, что оплатил квитанцию за апрель, но ему пришла повторно та же сумма, плюс ещё за май. «Если ту кашу, которая у них в голове, изредка не мешать, то она пригорает», — считают по этому поводу граждане. О таких мелочах, как выставление счёта на ноль людей или путаница с фамилиями, тоже упоминают многие, но, видимо, в данном случае это не самая страшная беда.

Одна из жительниц Фрунзенского района выставила свою платёжку, где долг ей насчитали в размере 18 856 рублей, притом, что ранее она платила по розовой квитанции, а в управляющей компании пообещали помочь ей и подать на государство в суд.

Вся эта неразбериха наводит горожан на мысли, является ли вообще Фонд организацией, имеющей право взимать за что-либо плату с граждан, если в его базе нет точной информации за что и с кого он собирается брать деньги.

«А может Вы на нас и капремонт возложите, чтоб мы сами его делали, а Вы только деньги будете собирать и всё?» — придумали выход из положения граждане.

Своеобразный лайфхак придумали SMM-щики жилищного комитета. Одну из пользовательниц они попросили написать в личные сообщения на страницу губернатора Александра Беглова.



«Нам обязательно передадут информацию, и мы сможем предметно ответить на Ваш вопрос», — пояснили мысль.

На странице Беглова, впрочем, уже много сообщений на эту тему, но все они тоже остаются без ответа со стороны адресата.

К вечеру стало известно, что новый сборщик рублей, «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», всё же согласился не брать комиссию за свои услуги. Впрочем, жители пишут, что последнее, что их волновало — это комиссия. «Мы пишем про требование оплатить второй раз апрель и долги, которых нет и быть не может», — настаивают они, видимо, в пустоту.

Справка: С мая строчка по оплате капремонта перекочевала из розовых и белых квитанций в квитанции «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». При этом если раньше Фонд возмещал платежным агентам оплату банковской комиссии, то теперь эта обязанность появилась у самих горожан. После этого Смольный обозначил способы безкомиссионной оплаты и заявил, что договорные отношения с ЕИРЦ приостановлены до урегулирования вопроса. ЕИРЦ с этим не согласился, а 13 мая Фонд подтвердил, что выставленные в мае квитанции необходимо оплатить. Теперь вопрос с комиссией решен со стороны ЕИРЦ.



Помимо комиссии многие читатели «Фонтанки» обнаружили задолженность по капремонту, которой не наблюдали в розовых квитанциях.

Юлия Гильмшина,

47news

