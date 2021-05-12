Капремонт споткнулся об комиссию. Смольный тормозит новые квитанции «Петроэлектросбыта»

Фото: Сергей Коньков / ТАСС Поделиться Поделиться







Удивляться петербуржцы стали в начале мая, когда в квитанциях «ЕИРЦ Петроэлектросбыта» обнаружили счет не только за электроэнергию, но и за капитальный ремонт. Об этом предупреждал сам расчетный центр, подчеркивая, что «изменения не повлияют на размер взноса, порядок и сроки оплаты», но вняли немногие.

Если округлять, в городе порядка 2 млн лицевых счетов по капремонту, платежных документов нужно почти столько же (не менее 96%). Порядка 1,1 млн традиционно получали весточку в составе розовой квитанции ВЦКП (контракт фонда с ним продлевался ежегодно с 2014-го ), остальные — отдельными квитанциями, заказчиком на печать и доставку которых, по соглашению с фондом капремонта, выступал всё тот же «Петроэлектросбыт». В начале года оба предприятия поменяли кожу: из «Петроэлектросбыта» выделили «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», который и стал правопреемником по работе с абонентами; а ВЦКП из унитарного предприятия превратился в акционерное общество — пока на 100% принадлежащее городу. Пока — потому что синхронные метаморфозы СМИ связали с планами объединить ЕИРЦ и ВЦКП и создать коммунального-расчетного монстра, который и будет выписывать квитанции всем и за всё. По данным «Фонтанки», работа над такой дорожной картой действительно идет.



Нового единого подрядчика на выставление счетов по капремонту фонд решил выбрать в 2021 году, открытый конкурс объявил в феврале. В техзадании большой массив требований по части формата квитанций и сроков обмена информацией между заказчиком и исполнителем. Фонд исходил из расценки — 4 рубля 94 копейки за квитанцию, но окончательное их число не понимал. В самой документации указано, что количество варьируется — из-за решения собственников жилья аккумулировать средства на счете дома, из-за признания домов аварийными, из-за обращений управляющих компаний и т. п. В итоге оттолкнулись от того, что известно: сколько денег фонду капремонта выделили на эти манипуляции. В пересчете на 9 месяцев 2021 года получилось 91 млн 649 тысяч рублей. Это и стало стартовой ценой.

Уже по условиям понятно, что гостей не ждали: среди критериев оценки было «наличие информационной базы данных, содержащей сведения о 85% и более жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах» в Петербурге. Заявились ВЦКП и ЕИРЦ, которые предложили соответственно 4 рубля 70 копеек и 4 рубля 10 копеек за квиток. ЕИРЦ предсказуемо победил. В ВЦКП не стали комментировать ни итоги аукциона, ни последующие приключения, ограничившись формулировкой: «Предприятие сожалеет о том, что не удалось продолжить сотрудничество с фондом. Но мы понимаем его трудности — вырос взнос, а инфраструктурные субсидии не увеличились пропорционально. В связи с этим заказчик провел конкурсные процедуры; ВЦКП сделал свое предложение по минимальной планке, исходя из необходимости оплачивать услуги банков, но фонд сделал другой выбор». По данным «Фонтанки», контракт с фондом мог приносить ВЦКП порядка 7 млн рублей в месяц.



Уже в апреле «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» собрал информацию, а в мае петербуржцы начали получать новые квитанции от него — кроме электроэнергии и отопления (для тех, у кого прямые договоры с ГУП ТЭК), по ним теперь надо платить и за капремонт. Первый шок оказался ложным: многие решили, что им снова выставили счет за апрель, хотя они уже оплатили его по старой квитанции — розовой или отдельной. Это заблуждение — причина в двойственности начислений: счет на электричество действительно выставлен по итогам апреля (по фактическому потреблению), а вот на капремонт — за май, то есть за только начавшийся месяц, благо этот взнос зависит лишь от площади квартиры. Но в личном кабинете ЕИРЦ это всё озаглавлено как апрельский счет, что и встревожило горожан.



Далее многие обнаружили неожиданные долги и пени по капремонту, которых ранее за собой не замечали. Читатели начали сообщать «Фонтанке» типичное:

— Что за бешеная сумма у меня отобразилась за капремонт в мобильном приложении «Петроэлектросбыта» — больше чем за 2 месяца платежи как будто, и это с учетом того, что у меня нет задолженности? Квитанцию в pdf выкачать, конечно, нельзя, чтобы увидеть детализацию — функция не работает.



— У меня то же самое, висит долг и пени на начало, хотя всё плачу вовремя.

— В принципе всё равно, какой конторе платить, только вот в счете «Петроэлектросбыта» по капремонту у меня нарисовалась задолженность и пени — при том, что всё оплачивалось вовремя. Естественно, в «Петроэлектросбыте» об этом ничего не знают, а попытка дозвониться в Фонд капремонта провалилась, так как у них нерабочие дни в мае — выходные.

— Аналогично, появилась задолженность 528 руб. и пени 4,50, по розовым квитанциям долгов нет, отправил письмо в фонд.

— В нашем доме коэффициент по расчету 11,56 руб. за кв. м . Площадь квартиры 50,50. В этом году все квитанции были по 583 руб. 78 коп. За исключением новой майской. Несмотря на то что все квитанции оплачиваются вовремя, в майской начислено 864 руб. 56 коп. На основании чего произошло повышение на 50%, непонятно.

И так далее. Чубайса тоже вспомнили.

«Между АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" и некоммерческой организацией "Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" заключен договор только на включение взносов в единый платежный документ и прием оплаты, выпускаемый АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт", — сообщили в пресс-службе расчетного центра. — Вопросы начислений, задолженности остаются на стороне ФКР». Проще говоря — что нам про вас и ваши долги рассказали, то мы и вписали в квитанцию; если есть вопросы — задавайте фонду.



Это действительно так: если в майской квитанции появилось что-то, следов чего не отыскать в апрельской, — путь один, спрашивать у фонда. «Фонтанка» тоже не потянет анализ каждого случая в отдельности, причины могут быть разными — включая ошибки при передаче огромной базы данных от одного платежного агента другому. Кроме того, иногда люди, получавшие отдельную квитанцию, месяцами закрывали только текущие начисления, которые выделены крупным шрифтом, и не обращали внимания на набранное мелким в левом нижнем углу — «не оплачено на начало», а это была задолженность, на которую копились пени. В розовой квитанции значился только общий долг, он не делился на капремонт или отопление. Но одной невнимательностью объяснить вал жалоб сложно: корреспондент видел, что у одного и того же человека в розовой квитанции за апрель не зафиксировано никакой задолженности, а в мае вписаны пени.



Собеседники «Фонтанки», близкие к фонду, отметили еще один момент. За жилищные услуги можно платить до 10-го числа следующего месяца. Так что апрельский розовый счет за капремонт можно было закрыть до 10 мая . И если человек собирался это сделать, скажем, 5 мая , а базу данных ЕИРЦ получил 1-го числа, то неясно, как фонд мог назвать или не назвать человека должником, рассказывая о нем новом агенту. Впрочем, сам фонд капремонта настаивает, что оплата до 25-го числа не отражается в качестве задолженности вообще, а пени начисляются с 31-го дня после наступления срока оплаты.

«По зоне ЕИРЦ, то есть зоне, где граждане получали отдельные белые квитанции, учтены платежи по 25 апреля 2021 года. Информация об оплате взноса на капитальный ремонт в период с 26 апреля до 10 мая 2021 года будет отражена в следующей квитанции ЕИРЦ, — говорят в пресс-службе. — По зоне ВЦКП, где граждане ранее получали розовые квитанции, обмен информацией между фондом и ВЦКП о начислениях и платежах по ВЦКП за апрель 2021 года будет осуществлен 15 мая 2021 года».



Исходя из этого, сводить концы с концами будут так: платежи по розовой за март отражены в пришедших квитанциях ЕИРЦ; платежи за апрель — будут в квитанциях ЕИРЦ за июнь; платежи за май — в квитанциях ЕИРЦ за июль.



«Последние розовые квитанции ВЦКП были сформированы в апреле 2021 года. В розовых квитанциях отражалась совокупная задолженность по услугам, в том числе по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД у собственников помещений, — говорит фонд. — В случае возникновения вопросов по задолженности, указанной в розовой квитанции ВЦКП, необходимо обращаться в ВЦКП».



На самом деле в этой конструкции — ЕИРЦ только вписывает и принимает платежи — таится еще одна интрига. Она касается комиссии. Когда петербуржцы рассчитывались по розовой квитанции, всё было устроено так: абонент платит ровно сумму взноса, банковские услуги (комиссию в 1% от этой суммы) оплачивает ВЦКП, а самому ВЦКП эти расходы возмещает фонд капремонта за счет субсидии, которую получает из бюджета на осуществление деятельности. За последние два года размер взноса вырос почти втрое до 11–12 рублей за квадратный метр. По идее, это должно пропорционально поднять и расходы на комиссию, что явно расходится с декларированной идей города выйти деньгами из эпопеи с капремонтом (Смольный обнулил эту строчку в бюджете, и теперь ремонт финансируется только за счет взносов). Так что фонд поступательно отходил и от комиссии, а в новом договоре с ЕИРЦ нигде не говорится, что он должен возмещать расчетному центру ее оплату. Но банки-то работать бесплатно не будут, так что комиссия автоматически ложится на горожан — тот же один процент, а если через пункт приема платежей — то 2%, но не менее 10 рублей.



Похоже, в Смольном поняли, что сейчас не лучшее время вешать на жителей дополнительные, пусть и не слишком обременительные расходы, выборы опять же. По крайней мере на вопрос корреспондента «Фонтанки» в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко заявили, что чиновник при подготовке конкурса «поручил жилищному комитету и фонду капитального ремонта обеспечить условие оплаты агентского вознаграждения оператору, начисляющему оплату взноса на капитальный ремонт, в размере 0%». «В связи с несоблюдением данного условия в настоящее время действие договорных обязательств на оказание услуг по включению начислений взносов на капитальный ремонт в платежные документы, их печать и адресную доставку собственникам помещений приостановлено до урегулирования вопроса, — сообщили в Смольном. — Оплата без комиссии в настоящее время обеспечена в следующих организациях: Банк ВТБ (ПАО) — в отделениях, банкоматах, через интернет-банкинг ВТБ-онлайн и мобильное приложение; АО "Почта Банк" — в отделениях, банкоматах, через интернет-банкинг Почта Банк-онлайн и мобильное приложение Банк Санкт-Петербург».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

