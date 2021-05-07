Петербуржцы удивились тому, что капремонт переселился из розовой квитанции в счет «Петроэлектросбыта». Объясняем, что произошло

Об изменениях в своих письмах рассказали сразу несколько читателей «Фонтанки». «С мая 2021 года «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» стал рассылать квитанции своим абонентам, в которых указаны взносы за капитальный ремонт, аналогичные взносы начисляются по так называемой розовой квитанции АО ВЦКП «Жилищное хозяйство», — пишет Василий. — Операторы «Петроэлектросбыта» уверяют, что с мая этого года оплачивать взносы на капитальный ремонт необходимо по их квитанциям, однако как сформированы суммы оплаты, они разъяснить не могут и предлагают обратиться в Фонд капитального ремонта». «Почему-то в личном кабинете «Петроэлектросбыта! появилась строка оплаты за капремонт. На каком основании все это произошло, и насколько это правомерно?» — задается вопросом другой читатель.

В самом «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» подтвердили, что с мая все счета за капремонт — по договору с фондом — выставляет именно этот расчетный центр. Из розовой квитанции эта строчка ушла; кроме того, те кто раньше получали отдельный счет на капремонт, теперь также будут оплачивать его по квитанции «Петроэлектросбыта». При этом в ЕИРЦ подчеркнули, что на данный момент он занимается именно рассылкой квитанций и приемом оплаты, по поводу калькуляции надо обращаться в сам фонд капремонта.

Об изменениях расчетный центр предупреждал заранее: «С мая 2021 года жители Санкт-Петербурга начнут получать единый платежный документ от АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», включающий в себя плату за коммунальные услуги и взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Изменения не повлияют на размер взноса, порядок и сроки оплаты, — сообщалось в конце апреля. — Ранее жители Северной столицы получали либо отдельную квитанцию на оплату взносов, либо оплачивали его в составе «розовой квитанции». В апреле 2021 г. между АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» и некоммерческой организацией «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (Фонд) заключен договор на включение взносов в единый платежный документ, выпускаемый АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Прием обращений граждан по вопросам начислений взносов продолжит осуществлять Фонд по телефону горячей линии 8 (812) 703–57–30 и через форму на сайте организации».