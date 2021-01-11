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«Петроэлектросбыт» создал расчетный центр. Директора ранее разглядела «Фонтанка»

АО «Единый информационно-расчетный центр Петроэлектросбыт» официально зарегистрировано в январе 2021 года. Руководит им Денис Шабарин.

Судя по СПАРК, уставный капитал новой компании составляет 300,12 млн рублей. Правопредшественником в ЕГРЮЛ указан «Петроэлектросбыт».

Ранее «Фонтанка» анонсировала создание расчетного центра, в который будут переведены отношения ПЭС с населением.

В пресс-службе подчеркивали, что вся деятельность, касающаяся обслуживания бытовых потребителей Санкт-Петербурга, останется без изменений. Директором ЕИРЦ, как и предполагала «Фонтанка», стал Денис Шабарин, возглавляющий «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области».

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Комментарии (1)

265022151
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо....
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