«Петроэлектросбыт» создал расчетный центр. Директора ранее разглядела «Фонтанка»

АО «Единый информационно-расчетный центр Петроэлектросбыт» официально зарегистрировано в январе 2021 года. Руководит им Денис Шабарин.
Судя по СПАРК, уставный капитал новой компании составляет 300,12 млн рублей. Правопредшественником в ЕГРЮЛ указан «Петроэлектросбыт».
Ранее «Фонтанка» анонсировала создание расчетного центра, в который будут переведены отношения ПЭС с населением.
В пресс-службе подчеркивали, что вся деятельность, касающаяся обслуживания бытовых потребителей Санкт-Петербурга, останется без изменений. Директором ЕИРЦ, как и предполагала «Фонтанка», стал Денис Шабарин, возглавляющий «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области».