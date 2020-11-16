Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Проект постановления о повышении взносов на капремонт жилищный комитет опубликовал 16 ноября. Все, как обычно: 10 типов домов, каждый делится на здания с лифтом и без. В зависимости от этого меняется взнос за квадратный метр, в этот раз все просто: к нынешним цифрам прибавляй три рубля — и ответ готов.



Жители «дорогих» дореволюционных домов платят сейчас 8,5 рубля, если нет лифта, и 9 рублей — если есть; в 2021 году будут, соответственно, отчислять 11,5 и 12 рублей. Наиболее «дешевыми» остаются новые дома, построенные после 1999 года: раньше собственники квартир в них платили по 8,06 рублей, теперь будут по 11,06.



Фото: приложение к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга

Если постановление подпишут в таком виде, это будет означать, что взносы за год выросли в 2,5 раза. Напомним, радикально они взлетели как раз с начала 2020-го — с 4–5 рублей за метр до нынешних 8–9 рублей. «Фонтанка» предупреждала горожан об этих планах, однако январские квитанции все равно стали неожиданностью для многих; появилась даже петиция с требованием вернуть статус-кво.



Петиция никого не убедила, а спустя пару месяцев шахматную доску решительно перевернул коронавирус. Сказалось это и на программе капремонта, причем дважды. Сначала федеральное правительство официально разрешило жителям заболевшей страны не платить за услуги ЖКХ, не боясь получить пени и штрафы или остаться без электричества. Это была не индульгенция, скорее смягчение нравов, но многие восприняли нежданную гарантию как призыв отложить все расчеты на потом. В какой-то момент собираемость у фонда капремонта упала до неприличных 82%.



Весной, опять же из-за пандемии, Смольный начал секвестировать бюджет. Программа капремонта финансируется из двух источников: прямых взносов от жителей и субсидий из бюджета (то есть, по сути, опять же отчислений от горожан в широком смысле слова). Изначально размер субсидии на 2020 год составлял 3 млрд; это меньше, чем годом ранее, но существенное подспорье. В ходе весенней корректировки чиновники и депутаты отрезали почти все, оставив 300 млн. Несмотря на это, сокращать годовой 13-миллиардный план по ремонту не стали.



Оставалась надежда на осеннюю корректировку бюджета: Смольный не скрывал, что весной переборщил с мрачными прогнозами, поступления по налогам оказались выше ожиданий. Однако субсидия не увеличилась, а финансовый вице-губернатор Эдуард Батанов, представляя проект бюджета уже на следующие три года, ясно дал понять, что возвращаться деньгами в программу капитального ремонта город не собирается. Жилищный комитет не скрывал, что если на 2021-й год не заложить необходимую субсидию в 3,5 млрд рублей, взносы придется повышать. Позднее назвали и конкретную величину — те самые 3 рубля.



Аргументы финансистов заключаются в том, что собственники жилья сами несут ответственность за содержание своего имущества — в том числе рублем. Аргументы жилищников — в том, что «погуляли — и хватит». Платеж за капитальный ремонт, установленный в Санкт-Петербурге, изначально не соответствовал экономическому обоснованию и не покрывал те виды работ, которые были предусмотрены региональной программой. Об этом постоянно напоминал Минстрой, но Петербург по-прежнему отставал от других регионов. К примеру, в 2020 году минимальный взнос в Москве составляет 18,86 рублей (вдвое выше, чем у нас), в Рязани — 11,65 рублей, в Екатеринбурге — 9,72 рубля. Так что пора подтягиваться, а малоимущим и льготникам город и так помогает с оплатой ЖКХ, таких в городе более миллиона.



Все это напоминает недавние рассуждения об экономически обоснованных тарифах на проезд: они на следующий год здорово обгоняют инфляцию — пусть и не так сильно, как взносы на капремонт. Да и система финансирования схожая: что-то платят пассажиры, остальное перевозчикам насыпают из бюджета. Но есть принципиальное отличие: эти субсидии транспортникам растут год от года, а в случае с ремонтом город просто встает из-за стола, забирает свои фишки и удаляется.



В 2021 году, по информации «Фонтанки», готовится план на сумму 13,46 млрд рублей. И главный вопрос: взносы взносами, а способен ли фонд капремонта эти деньги собрать и эффективно израсходовать? Отследить актуальные цифры онлайн не получится, а вечером 16 ноября связаться с фондом не удалось. Так что придется ориентироваться на цифры месячной давности — заранее оговорившись, что с тех пор они, вероятно, заметно изменились. На тот момент с собственников жилья было получено более 7,8 млрд рублей при запланированном начислении 11,1 млрд, то есть порядка 70%. 100-процентной собираемости у фонда не было никогда, на 2020-й он поставил себе планку в 10,1 млрд (90%). На середину ноября, по данным «Фонтанки», собрали 8,4 млрд.



16 октября фонд сообщал «Фонтанке», что завершены работы и подписаны акты приемочных комиссий по 981 объекту на сумму почти 5 млрд руб. «Из 13 млрд рублей, запланированных к освоению в 2020 году, 1 млрд, по плану, дорасходуется в первой половине следующего, 2021-го, года, — уточнили там. — Таким образом, в оставшемся периоде 2020 года должно быть потрачено около 7 млрд руб., что составляет 54% от запланированного бюджета. Оставшиеся средства должны быть освоены в IV квартале 2020 года». В октябре планировалось завершить 536 объектов (2,8 млрд руб.), в ноябре — 392 (2,7 млрд руб.), в декабре — 328 (2,9 млрд руб.).

То, что большая часть плана закрывается, а объекты сдаются в последнем квартале, правда.

«Кроме того, в этом году в производственный процесс определенные коррективы внесла сложившаяся эпидемиологическая ситуация, — не мог не присовокупить фонд. — В связи с принятыми карантинными мерами (в том числе режим самоизоляции и связанным с ним отсутствием доступа в квартиры) пришлось пересмотреть план ремонта и перенести выполнение части работ на более поздние сроки».



В аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко отметили, что ожидают 95-процентного исполнения плана. То, что переедет на 2021-й, будет оплачено из взносов года текущего. Это, в частности, около 20 кровель, рассказывал фонд в октябре, и эти, планы, надо думать, не сильно изменились; разве что — в сторону увеличения. «На сдвиг сроков повлияло и то, что разрешения КГИОП, позволяющие приступить к ремонту крыш на объектах, поступили только в августе. В связи с большими площадями кровель было решено не начинать работы в преддверии осенне-зимнего периода и перенести ремонт на 2021 год, — объяснял региональный оператор. — При наличии открытых участков кровли все разобранные фрагменты будут законсервированы и защищены от протечек с продолжением работ в 2021 году».



Протечки — вопрос нетривиальный. По данным «Фонтанки», на начало осени в списке «подмоченных» были 462 квартиры или помещения в 123 домах. Больше всего — в Невском (149) и Фрунзенском (119) районах.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

