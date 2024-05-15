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    Цифровой дизайнер расскажет, что нейросети делают в искусстве

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    Почему нейросети появились так «вдруг»? Как они используются в дизайне и как меняют креативные индустрии? Стоит ли ждать от них угроз? Об этом узнаем 17 мая на лекции «Нейросети для искусства и человека» в библиотеке «Лиговская». Бесплатно. 16+

    Фото: pixabay.com
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    Четыре картины художника Botto были проданы на аукционе за $1 млн. Произведение художника Dall-E победило в конкурсе. Оба мастера не торжествовали и собой не гордились, поскольку они — алгоритмы, искусственный интеллект. Обучались на миллионах картин, благодаря такой насмотренности создают свои произведения — сотнями в неделю. Если генерировать в таких объемах, не так уж и удивительно, что получается что-то интересное для ценителей.

    Нейросеть может стать и не самостоятельным автором, а просто помощником: рисовать с ее помощью может любой, достаточно формулировать задания. Вручную дизайнер весь день трудился бы над иллюстрацией в стиле Мане или Моне, а нейросеть сделает это за минуты, уже появились специальности вроде нейроартиста и генеративного дизайнера. Причем ощущение, что все это началось совсем недавно и развивается стремительно. Действительно ли это так? Как нейросеть можно использовать в искусстве, а что ей пока не по силам?

    Об этом расскажет цифровой дизайнер Андрей Белов. Он преподает, к слову, в «классическом» и одном из старейших в России образовательных учреждений в сфере изобразительного искусства — Академии имени Штиглица.

    Идем на лекцию в библиотеку «Лиговская» (Лиговский, д. 99). Записаться можно на странице библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com

    Куда сходить бесплатноНейросети
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