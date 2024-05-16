Александринский театр перевозит «Воскресение» на историческую сцену и открывает балкон

Спектакль Никиты Кобелева «Воскресение», поставленный по мотивам романа Льва Толстого, переезжает с Новой сцены на основную. 17 и 18 мая его уже можно будет посмотреть в историческом здании. Далее спектакль ждет своего зрителя 5–7 июня, в дни Петербургского международного экономического форума.
Премьера «Воскресения» состоялась 26 января 2024 года на Новой сцене. Теперь эта, первая работа Никиты Кобелева в Александринском театре в статусе главного режиссера (до этой должности Кобелев уже ставил «Тварь» по пьесе Валерия Семеновского на основе романа «Мелкий бес» Сологуба), стала и первой его работой на основной сцене.
Посмотреть трехчасовой спектакль с одним антрактом можно будет с комфортом: 17 и 18 мая Александринский театр в честь начала сезона Белых ночей открывает свой центральный балкон с колоннами и видом на площадь Островского. Предполагается, что этим летом его можно будет посетить не только в антракте, но и некоторое непродолжительное время после спектакля.