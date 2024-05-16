В Петербурге при обыске у главного таможенного инспектора нашли 20 миллионов рублей

В Петербурге за посредничество во взяточничестве задержана главный таможенный инспектор, сообщает 16 мая официальный тг-канал регионального ГСУ СК РФ . Имя задержанной в публикации не указано.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено Следственным отделом по Выборгскому району Петербурга. Как следует из сообщения следкома, внимание к фигурантке привлек другой главный таможенный инспектор.

У него как у сотрудника Северо-Западного таможенного акцизного таможенного поста Центральной таможни ФТС России находились документы на оформление более 60 авто, ввезенных в РФ и прошедших таможенное оформление в странах Евразийского экономического союза. Инспектор сообщил, что к нему обратилась коллега с предложением «ускорить процесс оформления за денежное вознаграждение», которое ей передадут заинтересованные в этом лица.