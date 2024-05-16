В Петербурге при обыске у главного таможенного инспектора нашли 20 миллионов рублей

В Петербурге за посредничество во взяточничестве задержана главный таможенный инспектор, сообщает 16 мая официальный тг-канал регионального ГСУ
Уточняется, что уголовное дело возбуждено Следственным отделом по Выборгскому району Петербурга. Как следует из сообщения следкома, внимание к фигурантке привлек другой главный таможенный инспектор.
У него как у сотрудника Северо-Западного таможенного акцизного таможенного поста Центральной таможни ФТС России находились документы на оформление более 60 авто, ввезенных в РФ и прошедших таможенное оформление в странах Евразийского экономического союза. Инспектор сообщил, что к нему обратилась коллега с предложением «ускорить процесс оформления за денежное вознаграждение», которое ей передадут заинтересованные в этом лица.
«22 марта 2024 года днем главный таможенный инспектор, действуя под контролем сотрудников полиции <...> получил от своей коллеги взятку в размере более 150 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемая, являющаяся посредником во взяточничестве, задержана, ей предъявлено обвинение. В ходе обыска по месту жительства последней обнаружено более 20 миллионов рублей наличными», — сказано в сообщении петербургского СК.
Решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.