Глава польского правительства заявил об угрозах после покушения на премьер-министра Словакии

После того как в премьер-министра Словакии Роберта Фицо
«Словаки дали нам сегодня (15 мая) пример того, что следует сделать с Дональдом Туском», — цитирует глава правительства Польши послания, которые до него доходят. Политик отмечает, что за прошедшие сутки таких сообщений он получил очень много.
Роберт Фицо, переживший покушение, был прооперирован. Всю ночь врачи следили за его состоянием, которое удалось стабилизировать.
Нападение на Фицо произошло
Как передает телеканал Markiza, стрелком оказался писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему может грозить от