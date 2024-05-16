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    Глава польского правительства заявил об угрозах после покушения на премьер-министра Словакии

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    После того как в премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая стреляли, сообщения с угрозами подобных действий поступают главе польского правительства Дональду Туску. Об этом 16 мая сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети политика.

    «Словаки дали нам сегодня (15 мая) пример того, что следует сделать с Дональдом Туском», — цитирует глава правительства Польши послания, которые до него доходят. Политик отмечает, что за прошедшие сутки таких сообщений он получил очень много.

    Роберт Фицо, переживший покушение, был прооперирован. Всю ночь врачи следили за его состоянием, которое удалось стабилизировать.

    Нападение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны, когда политик подошел к приветствовавшим его людям.

    Как передает телеканал Markiza, стрелком оказался писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему может грозить от 25 лет до пожизненного лишения свободы.

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    Роберт ФицоДональд Туск
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