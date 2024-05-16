Члены кабмина раскрыли состояние здоровья премьера Словакии, пережившего нападение

Состояние премьер-министра Роберта Фицо, пережившего покушение на убийство, по-прежнему очень тяжелое, однако ночью врачам удалось его стабилизировать, пишет утром 16 мая издание Tvnoviny.sk со ссылкой на высокопоставленных чиновников Словакии.

«В настоящий момент предпринимаются дальнейшие действия по улучшению его состояния», — заявил министр обороны Роберт Калиняк в больнице Банска-Бистрицы. Глава больницы Мириам Лапуникова уточняет, что политик по-прежнему остается в отделении реанимации и интенсивной терапии, он получил множественные травмы и перенес пятичасовую операцию. Ему также сделали компьютерную томографию.

В интервью британскому телевидению вице-премьер и министр окружающей среды Томаш Тараба сообщил, что жизни премьера ничего не угрожает. Тараба уточнил, что премьер получил серьезные ранения — одна пуля прошла через живот, а другая попала в сустав. «Операция прошла успешно, я думаю, он выживет», — подчеркнул министр.

Источники издания Markiza в больнице, где находится Фицо, напротив, утверждают, что премьер Словакии все еще в опасном для жизни состоянии, пишет РИА Новости. Покушение на премьер-министра Роберта Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны, когда политик подошел к приветствовавшим его людям. Фицо сделали операцию, она прошла успешно. Медики ввели его в искусственный сон.

Сообщалась и личность предполагаемого стрелка — это 71-летний Юрай Цинтула, житель города Левице, который ранее заявил, что не согласен с политикой властей. Он задержан.