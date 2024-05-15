Прооперированный после покушения Роберт Фицо введен в искусственный сон

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо введен в искусственный сон, в котором будет находиться
Напомним, покушение на премьер-министра Словакии произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны, когда политик подошел к приветствовавшим его людям.
В Фицо стрелял
В МВД Словакии заявили, что атака на Фицо была совершена по политическим мотивам. Один из телеканалов республики показал видео, на котором пожилой мужчина, предполагаемый нападавший, заявляет о несогласии с политикой правительства.
Президент России Владимир Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением и пожелал премьеру Словакии скорейшего выздоровления. Другие мировые лидеры также осудили нападение и пожелали коллеге здоровья.