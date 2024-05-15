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    Прооперированный после покушения Роберт Фицо введен в искусственный сон

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    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо введен в искусственный сон, в котором будет находиться 24 часа. Об этом сообщает местный телеканал ТА3. Уточняется, что состояние Фицо критическое, операция продолжалась почти четыре часа, он потерял много крови.

    Напомним, покушение на премьер-министра Словакии произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны, когда политик подошел к приветствовавшим его людям.

    В Фицо стрелял 71-летний мужчина. Как передает телеканал Markiza, это писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Пострадавшего госпитализировали с ранениями живота, рук и ног. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов.

    В МВД Словакии заявили, что атака на Фицо была совершена по политическим мотивам. Один из телеканалов республики показал видео, на котором пожилой мужчина, предполагаемый нападавший, заявляет о несогласии с политикой правительства.

    Президент России Владимир Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением и пожелал премьеру Словакии скорейшего выздоровления. Другие мировые лидеры также осудили нападение и пожелали коллеге здоровья.

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    Роберт Фицо
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