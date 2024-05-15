Прооперированный после покушения Роберт Фицо введен в искусственный сон

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо введен в искусственный сон, в котором будет находиться 24 часа . Об этом сообщает местный телеканал ТА3. Уточняется, что состояние Фицо критическое, операция продолжалась почти четыре часа, он потерял много крови.

Напомним, покушение на премьер-министра Словакии произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны, когда политик подошел к приветствовавшим его людям.

