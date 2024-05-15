«Дорогой друг, молюсь за тебя». Как отреагировали главы государств на новость о покушении на премьера Фицо

Днем 15 мая стало известно, что после выездного заседания правительства Словакии был ранен премьер-министр Роберт Фицо. Политик приветствовал пришедших к зданию граждан, когда раздались несколько выстрелов. В ближайшие несколько часов решится, выживет ли политик, говорится в опубликованном на официальной странице Фицо посте. На тревожные сообщения из Братиславы успели отреагировать европейские лидеры. «Фонтанка» собрала главные из них.

«Я в шоке из-за покушения на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя», — заявил президент Сербии Александр Вучич.