«Дорогой друг, молюсь за тебя». Как отреагировали главы государств на новость о покушении на премьера Фицо

Днем 15 мая стало известно, что после выездного заседания правительства Словакии был ранен премьер-министр Роберт Фицо. Политик приветствовал пришедших к зданию граждан, когда раздались несколько выстрелов. В ближайшие несколько часов решится, выживет ли политик, говорится в опубликованном на официальной странице Фицо посте. На тревожные сообщения из Братиславы успели отреагировать европейские лидеры. «Фонтанка» собрала главные из них.
«Я в шоке из-за покушения на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя», — заявил президент Сербии Александр Вучич.
Канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что в европейской политике нет места насилию. В похожем стиле отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Подобным насильственным действиям не должно быть места в нашем обществе, они подрывают демократию».
«Роберт, мои мысли с тобой в этот очень трудный момент», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Марк Рютте — глава правительства Нидерландов — пожелал сил словацкому коллеге.
«Подобные крайние действия не имеют оправдания, виновные должны быть привлечены к ответственности», — заявил глава кабмина Румынии Марчел Чолаку.
«Мы искренне надеемся, что Роберт Фицо быстро выздоровеет, и выражаем нашу солидарность с народом Словакии», — написал в своих соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг был шокирован покушением на Фицо и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Подробнее о случившемся — в материале «Фонтанки».