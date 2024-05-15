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    «Дорогой друг, молюсь за тебя». Как отреагировали главы государств на новость о покушении на премьера Фицо

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    Днем 15 мая стало известно, что после выездного заседания правительства Словакии был ранен премьер-министр Роберт Фицо. Политик приветствовал пришедших к зданию граждан, когда раздались несколько выстрелов. В ближайшие несколько часов решится, выживет ли политик, говорится в опубликованном на официальной странице Фицо посте. На тревожные сообщения из Братиславы успели отреагировать европейские лидеры. «Фонтанка» собрала главные из них.

    «Я в шоке из-за покушения на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя», — заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что в европейской политике нет места насилию. В похожем стиле отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Подобным насильственным действиям не должно быть места в нашем обществе, они подрывают демократию».

    «Роберт, мои мысли с тобой в этот очень трудный момент», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Марк Рютте — глава правительства Нидерландов — пожелал сил словацкому коллеге.

    «Подобные крайние действия не имеют оправдания, виновные должны быть привлечены к ответственности», — заявил глава кабмина Румынии Марчел Чолаку.

    «Мы искренне надеемся, что Роберт Фицо быстро выздоровеет, и выражаем нашу солидарность с народом Словакии», — написал в своих соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг был шокирован покушением на Фицо и пожелал ему скорейшего выздоровления.

    Подробнее о случившемся — в материале «Фонтанки».

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    ПокушениеПокушение на убийствоРоберт ФицоСловакия
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