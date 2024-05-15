Выстрел в Гандлове. Что известно о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо?

В Словакии после выездного заседания правительства ранили премьер-министра страны Роберта Фицо. Политик подошел к приветствующим его людям — в этот момент прозвучали несколько выстрелов. Об этом в среду, 15 мая, сообщает местное издание Dennikn.

Фото: кадр из видео Denník N / YouTube Поделиться Поделиться





Что известно о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо?

Покушение состоялось в городе Гандлова, где в Доме культуры проходило выездное заседание правительства Словакии. Очевидцы рассказали, что после выстрелов Фицо упал на землю, его подняли охранники и унесли в автомобиль. Премьер-министра госпитализировали. Женщина, находившаяся на месте, рассказала, что заметила следы крови на груди и голове политика.

В соцсетях распространилось видео, снятое через несколько секунд после выстрелов в Фицо. На кадрах видно, как охранники уносят политика в правительственный автомобиль, а нападавшего усмиряют.



Автор: Denník N / YouTube

По данным TV Joj, 71-летний мужчина из Левице выстрелил в Роберта Фицо. Другое СМИ сообщает о мужчине средних лет. Полиция задержала его после покушения.

Жизнь премьер-министра, по данным издания, вне опасности. У него ранения живота, рук и ног. Однако в соцсетях Роберта Фицо сообщается, что «в настоящее время он находится в опасном для жизни состоянии». Политика госпитализируют на вертолете в больницу города Банска-Бистрице.



Кто такой Роберт Фицо? Роберт Фицо — основатель и председатель партии «Курс — социальная демократия». В 90-е годы прошлого века он преподавал право в университетах Словакии и за рубежом. Занимал пост премьер-министра страны с 2012 по 2018 годы. Вышел в отставку после дела об убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты.

После победы на парламентских выборах 2023 года его партии сформировал правительственную коалицию и стал премьер-министром.



Фицо часто называют пророссийским политиком. В декабре 2023 года премьер-министр говорил о необходимости диалога Братиславы и Москвы. Также он отвергал представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.