Выстрел в Гандлове. Что известно о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо?

В Словакии после выездного заседания правительства ранили премьер-министра страны Роберта Фицо. Политик подошел к приветствующим его людям — в этот момент прозвучали несколько выстрелов. Об этом в среду, 15 мая, сообщает местное издание Dennikn.
Что известно о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо?
Покушение состоялось в городе Гандлова, где в Доме культуры проходило выездное заседание правительства Словакии. Очевидцы рассказали, что после выстрелов Фицо упал на землю, его подняли охранники и унесли в автомобиль. Премьер-министра госпитализировали. Женщина, находившаяся на месте, рассказала, что заметила следы крови на груди и голове политика.
В соцсетях распространилось видео, снятое через несколько секунд после выстрелов в Фицо. На кадрах видно, как охранники уносят политика в правительственный автомобиль, а нападавшего усмиряют.
Автор: Denník N / YouTube
По данным TV Joj,
Жизнь премьер-министра, по данным издания, вне опасности. У него ранения живота, рук и ног. Однако в соцсетях Роберта Фицо сообщается, что «в настоящее время он находится в опасном для жизни состоянии». Политика госпитализируют на вертолете в больницу города Банска-Бистрице.
Кто такой Роберт Фицо?
Роберт Фицо — основатель и председатель партии «Курс — социальная демократия». В
После победы на парламентских выборах 2023 года его партии сформировал правительственную коалицию и стал премьер-министром.
Фицо часто называют пророссийским политиком. В декабре 2023 года премьер-министр говорил о необходимости диалога Братиславы и Москвы. Также он отвергал представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.