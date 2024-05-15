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    «Это чудовищное преступление». Путин пожелал выздоровления премьеру Словакии, раненному при покушении

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    Президент России Владимир Путин назвал покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо чудовищным преступлением и пожелал политику скорейшего выздоровления. Текст телеграммы в адрес президента республики Зузаны Чапутовой 15 мая опубликован на сайте Кремля.

    «С негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий», — сообщил Путин.

    Он отметил, что знает Фицо как мужественного и сильного духом человека, и выразил надежду, что эти качества помогут ему выстоять. Российский лидер попросил передать коллеге слова поддержки и пожелание о выздоровлении.

    Покушение на премьер-министра Словакии было совершено 15 мая после выездного заседания правительства страны. Политик подошел к приветствовавшим его людям — и в этот момент прозвучали несколько выстрелов. Огонь открыл 71-летний мужчина. Фицо госпитализировали с ранениями живота, рук и ног. Другие мировые лидеры также осудили нападение и пожелали коллеге здоровья.

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