«Это чудовищное преступление». Путин пожелал выздоровления премьеру Словакии, раненному при покушении

Президент России Владимир Путин назвал покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо чудовищным преступлением и пожелал политику скорейшего выздоровления. Текст телеграммы в адрес президента республики Зузаны Чапутовой 15 мая опубликован на сайте Кремля.



«С негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий», — сообщил Путин.

Он отметил, что знает Фицо как мужественного и сильного духом человека, и выразил надежду, что эти качества помогут ему выстоять. Российский лидер попросил передать коллеге слова поддержки и пожелание о выздоровлении.