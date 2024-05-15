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    В МВД Словакии назвали состояние Фицо критическим, а мотивы преступника — политическими

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    Вопреки сообщениям местных СМИ, премьер-министр Словакии Роберт Фицо все еще находится на операционном столе. Его состояние после покушения критическое, сообщил 15 мая глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.

    «В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он все еще на операционном столе», — цитирует его РИА Новости.

    Кроме того, глава ведомства заявил, что покушение на убийство Фицо было совершено по политическим мотивам. Один из телеканалов республики показал видео, на котором пожилой мужчина, предполагаемый нападавший, заявляет о несогласии с политикой правительства. Также СМИ ранее сообщали, что премьера успешно прооперировали и его состояние стабильно.

    Напомним, покушение на премьер-министра Словакии произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны, когда политик подошел к приветствовавшим его людям.

    В Фицо стрелял 71-летний мужчина. Как передает телеканал Markiza, это писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Пострадавшего госпитализировали с ранениями живота, рук и ног.

    Президент России Владимир Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением и пожелал премьеру Словакии скорейшего выздоровления. Другие мировые лидеры также осудили нападение и пожелали коллеге здоровья.

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