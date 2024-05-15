В МВД Словакии назвали состояние Фицо критическим, а мотивы преступника — политическими

Вопреки сообщениям местных СМИ, премьер-министр Словакии Роберт Фицо все еще находится на операционном столе. Его состояние после покушения критическое, сообщил 15 мая глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.



«В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он все еще на операционном столе», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, глава ведомства заявил, что покушение на убийство Фицо было совершено по политическим мотивам. Один из телеканалов республики показал видео, на котором пожилой мужчина, предполагаемый нападавший, заявляет о несогласии с политикой правительства. Также СМИ ранее сообщали, что премьера успешно прооперировали и его состояние стабильно.