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    СМИ: премьера Словакии Роберта Фицо успешно прооперировали

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    Премьера Словакии Роберта Фицо успешно прооперировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Состояние Фицо стабильно, он в сознании.

    Напомним, покушение на премьер-министра Словакии было совершено 15 мая после выездного заседания правительства страны. Политик подошел к приветствовавшим его людям — и в этот момент прозвучали несколько выстрелов. Фицо госпитализировали с ранениями живота, рук и ног.

    Огонь открыл 71-летний мужчина. Как передает телеканал Markiza, это писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула.

    Президент России Владимир Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением и пожелал политику скорейшего выздоровления. Другие мировые лидеры также осудили нападение и пожелали коллеге здоровья.

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