СМИ: премьера Словакии Роберта Фицо успешно прооперировали

Премьера Словакии Роберта Фицо успешно прооперировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Состояние Фицо стабильно, он в сознании.

Напомним, покушение на премьер-министра Словакии было совершено 15 мая после выездного заседания правительства страны. Политик подошел к приветствовавшим его людям — и в этот момент прозвучали несколько выстрелов. Фицо госпитализировали с ранениями живота, рук и ног.



Огонь открыл 71-летний мужчина. Как передает телеканал Markiza, это писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула.

Президент России Владимир Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением и пожелал политику скорейшего выздоровления. Другие мировые лидеры также осудили нападение и пожелали коллеге здоровья.