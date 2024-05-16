Песков высказался по поводу покушения на Фицо

Кремль самым решительным образом осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и надеется, что он поправится. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил 16 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Он добавил, что Россия не получала обращений за помощью в расследовании нападения на Фицо.



Напомним, покушение произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны, когда политик подошел к приветствовавшим его людям. Фицо сделали операцию, она прошла успешно. Он потерял много крови, но важнейшие артерии не задеты, он не находится в «опасной для жизни ситуации». Медики ввели его в искусственный сон.

