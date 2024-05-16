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    Песков высказался по поводу покушения на Фицо

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    Кремль самым решительным образом осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и надеется, что он поправится. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил 16 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он добавил, что Россия не получала обращений за помощью в расследовании нападения на Фицо.

    Напомним, покушение произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны, когда политик подошел к приветствовавшим его людям. Фицо сделали операцию, она прошла успешно. Он потерял много крови, но важнейшие артерии не задеты, он не находится в «опасной для жизни ситуации». Медики ввели его в искусственный сон.

    Предполагаемый стрелок — 71-летний Юрай Цинтула, житель города Левице, который ранее заявил, что не согласен с политикой властей. Он задержан. По данным местных СМИ, два из четырех вице-спикеров парламента возложили ответственность за покушение на либеральную оппозицию.

    На 16 мая запланировано экстренное заседание Госсовета безопасности Словакии.

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