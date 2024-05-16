В Петербурге изготовитель СВУ получил шесть лет колонии. Его арсенал выдал отцовский выстрел

Колпинский районный суд вынес приговор петербуржцу, домашний арсенал которого спровоцировал массовую эвакуацию. Мужчина заверял, что сдать всё полиции ему помешала ссора с отцом.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 16 мая к шести годам в колонии общего режима приговорили Леонида Кремчеева. Ему вменяли незаконное хранение боеприпасов (222 УК), взрывчатых веществ (222.1 УК), незаконное изготовление взрывных устройств (223.1 УК), а также угрозу убийством (119 УК). В суде последняя статья не устояла, по трем другим Кремчеева признали виновным.
объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
«Фонтанка» рассказывала, что к коллекции боеприпасов сотрудников привела семейная ссора, которая произошла в квартире на улице Красных Партизан февральской ночью. Приехав выяснять, почему отец выстрелил в
Кремчеев признал вину в хранении боеприпасов и взрывных устройств. В списке изъятого: патроны, гранаты в ассортименте, тротил, взрыватель осколочных гранат, самодельная взрывчатка и не только. Подсудимый заявил, что коробку со всем этим ему оставил на хранение знакомый, не предупредив о содержимом. Сам он будто бы не из любопытных: заглянул внутрь гораздо позже и хотел пойти в полицию, но не успел.
Обвинение и суд мужчине не поверили. Как установлено, Кремчеев не только приобретал боеприпасы и взрывчатку, но и изготовил СВУ, пригодное для производства взрыва.