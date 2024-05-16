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    В Петербурге изготовитель СВУ получил шесть лет колонии. Его арсенал выдал отцовский выстрел

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    Колпинский районный суд вынес приговор петербуржцу, домашний арсенал которого спровоцировал массовую эвакуацию. Мужчина заверял, что сдать всё полиции ему помешала ссора с отцом.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 16 мая к шести годам в колонии общего режима приговорили Леонида Кремчеева. Ему вменяли незаконное хранение боеприпасов (222 УК), взрывчатых веществ (222.1 УК), незаконное изготовление взрывных устройств (223.1 УК), а также угрозу убийством (119 УК). В суде последняя статья не устояла, по трем другим Кремчеева признали виновным.

    объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    «Фонтанка» рассказывала, что к коллекции боеприпасов сотрудников привела семейная ссора, которая произошла в квартире на улице Красных Партизан февральской ночью. Приехав выяснять, почему отец выстрелил в 49-летнего сына, полицейские нашли гранату, а потом и много больше. Из дома были эвакуированы 90 человек.

    Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Кремчеев признал вину в хранении боеприпасов и взрывных устройств. В списке изъятого: патроны, гранаты в ассортименте, тротил, взрыватель осколочных гранат, самодельная взрывчатка и не только. Подсудимый заявил, что коробку со всем этим ему оставил на хранение знакомый, не предупредив о содержимом. Сам он будто бы не из любопытных: заглянул внутрь гораздо позже и хотел пойти в полицию, но не успел.

    Обвинение и суд мужчине не поверили. Как установлено, Кремчеев не только приобретал боеприпасы и взрывчатку, но и изготовил СВУ, пригодное для производства взрыва.

    Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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    БоеприпасСудПриговор
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