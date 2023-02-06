Семейный конфликт в Колпино закончился вызовом взрывотехников и эвакуацией 90 человек

До утра в квартире дома в Колпинском районе, где произошел семейный конфликт, работали специалисты ОМОНа Росгвардии. Найденный арсенал тянул на вооружение маленькой армии.
Покой дома 14 на улице Красных Партизан около половины второго ночи нарушил выстрел, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 февраля. После этого в полицию позвонила женщина и сообщила, что её муж выстрелил в сына. Пострадавшего 49-летнего мужчину с ранением увезли в больницу. Его отца, который в ходе конфликта с агрессивным сыном, по предварительной информации, выстрелил в него из травматической «Осы», — в отдел полиции.
Осмотр квартиры следственно-оперативной группой завершился внезапно — в комнате сына увидели гранату. Специалисты-взрывотехники пополнили список арсенала патронами (506 боевыми и 130 — для травматического оружия) и сотней пневматических пуль. Также в металлическом ящике нашли охотничьи ружье и карабин, две пары наручников, травматический пистолет, три гранаты, одна из которых был примотана к какой-то шашке скотчем, а также несколько банок с порохом. Предположительно, всё современное.
Для того чтобы аккуратно все это вывезти из здания, на время из него эвакуировали 90 человек.
Проводится дальнейшая проверка.