Финляндия дала убежище только шести беженцам, пришедшим от российской границы. Просили об этом сотни

Финляндия предоставила убежище только шести беженцам, прибывшим в страну со стороны российской границы с августа 2023 года. Об этом 16 мая заявил представитель миграционной службы Суоми Юхо Репо, сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую прессу.
"Положительных решений о предоставлении убежища принято шесть. Отрицательных решений - 96. ", - цитируют Репо финские СМИ. Уточняется, что около 50 решений были обжалованы в административном суде.
Всего с августа 2023 года по май 2024 было подано 1313 заявлений о предоставлении убежища. Миграционная служба Финляндии рассмотрела 365 из них.
Напомним, ранее власти Финляндии объявили о решении бессрочно закрыть границу с РФ с 15 апреля «до дальнейшего уведомления». Это коснулось всех пунктов пропуска — Иматры, Куусамо, Нииралы, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиуса.
Проблемы на границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого «мигрантского кризиса». «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. В основном это были граждане Сирии, Йемена, Сомали и других стран Африки и Ближнего Востока.
Финны тогда обвинили в происходящем российскую сторону и закрыли границу - сначала на ограниченный краткий период, затем бессрочно.