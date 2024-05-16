Финляндия дала убежище только шести беженцам, пришедшим от российской границы. Просили об этом сотни

Финляндия предоставила убежище только шести беженцам, прибывшим в страну со стороны российской границы с августа 2023 года. Об этом 16 мая заявил представитель миграционной службы Суоми Юхо Репо, сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую прессу.

"Положительных решений о предоставлении убежища принято шесть. Отрицательных решений - 96. ", - цитируют Репо финские СМИ. Уточняется, что около 50 решений были обжалованы в административном суде.



Всего с августа 2023 года по май 2024 было подано 1313 заявлений о предоставлении убежища. Миграционная служба Финляндии рассмотрела 365 из них.

