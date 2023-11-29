Финны официально закрылись. Последний пункт пропуска завершил работу

Последний пункт пропуска на границе Финляндии и России закрылся. Пока что временно. КПП «Райя-Йоосеппи» был открыт по 4 часа в день и уже завершил работу. По данным финских СМИ, 29 ноября через него не прошел ни один беженец.

Решение о закрытии единственного пункта пропуска на две недели — до 13 декабря — финские власти приняли накануне. Оно вступает в силу в полночь, однако, как отмечают корреспонденты, границу закрыли в 14 часов, когда завершилось время работы КПП.

По словам премьер-министра Петтери Орпо, пропускать через границу будут только грузовой транспорт. Но и 13 декабря — неокончательная дата, так как власти могут рассмотреть новые ограничения, пишут финские журналисты.