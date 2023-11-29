Финны официально закрылись. Последний пункт пропуска завершил работу

Последний пункт пропуска на границе Финляндии и России закрылся. Пока что временно. КПП «Райя-Йоосеппи» был открыт по 4 часа в день и уже завершил работу. По данным финских СМИ, 29 ноября через него не прошел ни один беженец.
Решение о закрытии единственного пункта пропуска на две недели — до 13 декабря — финские власти приняли накануне. Оно вступает в силу в полночь, однако, как отмечают корреспонденты, границу закрыли в 14 часов, когда завершилось время работы КПП.
По словам премьер-министра Петтери Орпо, пропускать через границу будут только грузовой транспорт. Но и 13 декабря — неокончательная дата, так как власти могут рассмотреть новые ограничения, пишут финские журналисты.
По данным СМИ, пока пограничные пункты закрыты, прошения о предоставлении убежища можно будет подавать только в портах и аэропортах.
Напомним, власти Финляндии решили закрыть все пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного, «Райа-Йоосеппи» — «Лотта», 22 ноября. Теперь закрыли и его. Власти Польши заявили, что пошлют военных советников в Финляндию для помощи в охране границы.
В Кремле уверяют, что эти меры избыточны и соседней стране никто не угрожает. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, напряженность может возникнуть как раз из-за стягивания дополнительных подразделений к российской границе.
Погранпереход «Райа-Йоосеппи» — «Лотта» — это самый северный пункт на границе с Россией, он расположен примерно в 240 километрах и четырех часах езды от Мурманска. Пограничный пост там был открыт в 1967 году. Первые два года границу через него разрешалось пересекать только гражданам Финляндии и Советского Союза. Граница была открыта для граждан других стран в 1969 году. Международным пограничным пунктом он стал в 1989-м.