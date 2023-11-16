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    Официально: Финляндия закрывает пункты пропуска на границе с Россией

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    165 комментариев

    Правительство Финляндии приняло решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией, объявил 16 ноября премьер-министр Петтери Орпо.

    Фото: Трансляция МВД Финляндии
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    Как заявил Орпо, правительство приняло решение закрыть погранпереходы на восточной границе в ночь с пятницы на субботу.

    Будут закрыты пункты пересечения границы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». «На этих четырех пунктах пропуска будет невозможно пересечение границы», — пояснила министр внутренних дел Мари Рантанен.

    Правительство Финляндии также сосредоточит прием заявлений о предоставлении международной защиты и убежища на пограничных переходах Салла и Вартиус. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.

    Рантанен добавила, что финны тоже не смогут пройти через закрытые пункты пропуска. Им придется воспользоваться северными пограничными переходами.

    Как уточнил замглавы Пограничной службы Финляндии Маркку Хасинен, всего со стороны России за последнее время прибыло около 280 просителей убежища. И по последним данным, это явление уже распространяется на северные переходы. То есть, по его мнению, существует явная опасность эскалации, и принятые меры направлены на то, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

    Рантанен добавила, что важно понимать, что это не проблема иммиграции или политики предоставления убежища в Финляндии, а «есть признаки и информация о том, что людей сгоняют в Финляндию». И в таком случае само число просителей убежища вообще не является принципиальным вопросом.

    «Фонтанка» рассказывала, как за неделю выросла напряженность на границе России с Финляндией: десятки беженцев на велосипедах устремились в Суоми без документов для въезда, хотя раньше российские пограничники их не пропускали. Сначала запретили въезжать на велосипедах, но это не помогло. Смотрите репортаж с границы здесь.

    Фото: Трансляция МВД Финляндии

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    Комментарии 165

    GRAY16 Ноя 2023 в 16:44
    И что дальше?
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