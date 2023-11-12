Финны обвинили Россию в «велосипедной атаке»: беженцы-нелегалы навострили педали на Суоми

Кристина Кормилицына/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Финляндия внезапно и без предупреждений запретила въезжать из России на велосипедах. Об этом первой сообщила «Фонтанка». Как оказалось, странному решению предшествовал «наезд» на границу десятков беженцев-велосипедистов. Теперь озадаченные власти Суоми думают, чем отвечать на «гибридную атаку».



С 9 ноября Финляндия неожиданно запретила въезд на территорию страны на велосипедах через пункты пропуска Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа. Финны очень вежливо информировали немногочисленных прибывающих о новых правилах и отправляли обратно. «В паспорт печать с двумя черточками ручкой (не знаю, что это означает). Никаких бумаг не дают, но говорят, что на автобусе или автомобиле — вэлкам, а велосипед — нет», — рассказал «Фонтанке» читатель, которого развернули на границе.

О причинах запрета финские пограничники ничего не говорили. А российские лишь разводили руками — самим интересно. До появления официальной информации строили гипотезы. Обсуждали даже те самые санкции ЕС, которые запретили автомобили из России. Вместе с машинами в списке были и велосипеды. Но 12 ноября оказалось, что все гораздо интереснее.

Примерно с августа на границе Суоми начал нарастать велосипедный трафик. Раньше велосипеды для коротких поездок использовали в основном живущие у границы россияне. Но так как граждан России с турвизами в Финляндию давно не пускают, все чаще двухколесным транспортом начали пользоваться нелегалы без документов. В обычных условиях до границы соседней страны они не доезжали, оседая у российских пограничников в Ленобласти, сообщил заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари финским журналистам.

Только за прошедшую неделю на финской границе, по его словам, было зарегистрировано около 30 случаев прибытия на велосипедах нелегалов без документов. А всего с августа — более 90 случаев. «Они ехали с неполными документами, без работающих велосипедных фонарей и шлемов», — уточнил Луккари. И добавил, что явление явно растущее. Именно поэтому с прошлого четверга велосипедисты не могут въехать в Финляндию из России через пограничные переходы на юго-востоке Финляндии, пояснил он. В финской пограничной службе заявили, что едут в основном граждане третьих стран, которые использовали Россию для транзита, чтобы просить убежища в Финляндии. И добавили: раньше их российские коллеги не выпускали людей, если у них не было виз, а сейчас ситуация почему-то изменилась.

Глава Центра гибридной экспертизы Юкка Саволайнен через несколько часов после выступления пограничников пошел дальше в своих заявлениях: Россия якобы специально пропускает людей без документов, «посылает сигнал». И сравнил происходящее с наплывом велосипедных беженцев в 2015 году. Тогда, правда, ехали через северные границы Финляндии. «Россия разыгрывает такую карту там, где мы фактически зависели от ее доброй воли. Международное право не требует от них препятствовать проезду таких людей», — объяснил эксперт.

Следом выступила министр внутренних дел Мари Рантасе. Она пообещала финским журналистам предпринять ответные меры, если потребуется. По словам министра, власти Суоми в настоящее время внимательно следят за развитием ситуации и держат правительство в курсе событий. «В Финляндии мы готовы и, при необходимости, действуем в соответствии с ситуацией. Согласно правительственной программе, правительство готово использовать все законодательные полномочия, если это необходимо, в ситуациях, которые серьезно угрожают безопасности границ. Мы проснулись», — заявила она.

«У нас есть способы ограничить движение на границе, если ситуация усложнится. Потребуются ли средства — это не тот вопрос, который я задаю. Мы также готовы к тому, что ситуация на нашей границе может осложниться во многих отношениях», — заверил полковник Матти Питкянитти, начальник отдела международного сотрудничества штаба пограничной службы.

Хотя российским туристам и перекрыли въезд в Финляндию, в страну всё еще могут попасть россияне с двойным гражданством, близкие родственники граждан стран шенгенской зоны, имеющие ВНЖ в странах Шенгенской зоны или Швейцарии и иногда даже обладатели недвижимости в Суоми. А еще транзитные пассажиры, которые сразу же улетают из Шенгена.

В 2019 году финские СМИ писали, что в 2018-ом границу Суоми в Иматре пересекли на велосипеде около 26 тысяч раз. В Нуйямаа и Ваалимаа из России в Финляндию на велосипеде переезжали сотни раз каждое лето. В новых отчетах погранслужбы данных отдельно по велосипедам нет. Известно лишь, что ежедневно через пограничные переходы на юго-востоке Финляндии около 3 000 человек пересекают восточную границу в обоих направлениях из Ваалимаа, Нуйямаа и Иматры. Пройти пешком через них или проехать на машине с российскими номерами больше нельзя. Невозможно попасть в Финляндию теперь и на велосипеде. Остался единственный легальный способ — проехать на автобусе.