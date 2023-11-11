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    В Финляндию на велосипедах больше не пускают. Российских велосипедистов разворачивают на границе

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    С 9 ноября Финляндия запретила въезд на территорию страны на велосипедах через пункты пропуск Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа, сообщают «Фонтанке» читатели.

    «Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам — они подтвердили. Меня лично сегодня развернули», — поделился с «Фонтанкой» один из читателей.

    Пограничники говорят велосипедистам, что запрет на международных автомобильных пунктах пропуска Ленобласти действует с 9 ноября. Но на сайте погранслужбы Финляндии такая информация не была опубликована, отмечают читатели «Фонтанки».

    При этом, судя по документам на сайте законодательства ЕС, велосипеды попали в черный список транспортных средств, на которых можно пересечь границу, еще вместе с автомобилями. Машины с российскими номерами перестали пускать в Финляндию в сентябре, но до велосипедистов пограничники добрались только сейчас.

    Напомним, что пройти пешком через пункты Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа нельзя. Единственный легальный способ — проехать на автобусе.

    «Фонтанка» направила запрос в финскую пограничную службу.

    Как сообщает пользователь одного из тематических телеграм-чатов, на российской части предупреждают, что на границе велосипедистов разворачивают, но подробностей российские пограничники не знают. Финны «очень вежливо информируют о новых правилах» и отправляют обратно. «В паспорт печать с двумя черточками ручкой (не знаю, что это означает). Никаких бумаг не дают, но говорят, что на автобусе или автомобиле — вэлкам, а велосипед — нет», — рассказал он.

    Так как велосипедисты до Финляндии так и не доехали, на российской стороне их по возвращении отводят в отдельную комнату и проводят «опрос», который занимает 15–20 минут. «Российские пограничники сами в легком шоке, так как информации никакой нет, и расспрашивали меня неофициально: «Что случилось? Почему не пускают?» — поделились в телеграм-чате. Сейчас на въезде в Финляндию висят два круглых дорожных знака с перечеркнутым велосипедом.

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    Финлядния запретила въезд на велосипедах
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    Комментарии 55

    Гость11 Ноя 2023 в 17:58
    Попробую на самокате
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