В Финляндию на велосипедах больше не пускают. Российских велосипедистов разворачивают на границе

С 9 ноября Финляндия запретила въезд на территорию страны на велосипедах через пункты пропуск Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа, сообщают «Фонтанке» читатели.



«Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам — они подтвердили. Меня лично сегодня развернули», — поделился с «Фонтанкой» один из читателей.

Пограничники говорят велосипедистам, что запрет на международных автомобильных пунктах пропуска Ленобласти действует с 9 ноября. Но на сайте погранслужбы Финляндии такая информация не была опубликована, отмечают читатели «Фонтанки».