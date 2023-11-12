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    Финны объяснили, почему запретили велосипеды из России

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    Нелегалы внезапно полюбили пользоваться велосипедами, чтобы добраться из России в Финляндию и податься на убежище, сообщил заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари финским журналистам.

    Как рассказал 12 ноября Луккари журналистам в Суоми, только за прошедшую неделю на финской границе было зарегистрировано около 30 случаев прибытия на велосипедах нелегалов без документов.

    «Они ехали с неполными документами, без работающих велосипедных фонарей и шлемов», — уточнил Луккари.

    Именно поэтому с прошлого четверга велосипедисты не могут въехать в Финляндию из России через пограничные переходы на юго-востоке Финляндии, пояснил он.

    Директор Центра гибридной экспертизы Юкка Саволайнен отметил, что это сигнал для Финляндии, и если ситуация усугубится, то может возникнуть проблема с беженцами. Но добавил, что международное право не требует от России препятствовать проходу таких людей к границе с Финляндией. Это исключительно их добрая воля.

    О том, что велосипедистов перестали пускать в Суоми, мы сообщили накануне. Как велосипедистов разворачивают на финской границе — читайте в материале «Фонтанки».

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