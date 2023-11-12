Финны объяснили, почему запретили велосипеды из России

Нелегалы внезапно полюбили пользоваться велосипедами, чтобы добраться из России в Финляндию и податься на убежище, сообщил заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари финским журналистам.



Как рассказал 12 ноября Луккари журналистам в Суоми, только за прошедшую неделю на финской границе было зарегистрировано около 30 случаев прибытия на велосипедах нелегалов без документов.

«Они ехали с неполными документами, без работающих велосипедных фонарей и шлемов», — уточнил Луккари.

Именно поэтому с прошлого четверга велосипедисты не могут въехать в Финляндию из России через пограничные переходы на юго-востоке Финляндии, пояснил он.