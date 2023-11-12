Финны заметили аномальный наплыв нелегалов без документов на границе с Россией

Люди без необходимых для въезда в Финляндию документов всё равно добираются до её границы и просят убежища. Их число значительно увеличилось, отмечают в финской пограничной службе.

Как заявили в ведомстве 12 ноября, с начала августа в пункты пропуска на юго-востоке Финляндии прибыл 91 человек, у которых были не в порядке проездные документы, необходимые для пересечения границы. В основном у людей не было необходимой для въезда визы. Все они являются гражданами третьих стран и использовали Россию для транзита, чтобы запросить убежища в Суоми.