Финны заметили аномальный наплыв нелегалов без документов на границе с Россией

Люди без необходимых для въезда в Финляндию документов всё равно добираются до её границы и просят убежища. Их число значительно увеличилось, отмечают в финской пограничной службе.
Как заявили в ведомстве 12 ноября, с начала августа в пункты пропуска на юго-востоке Финляндии прибыл 91 человек, у которых были не в порядке проездные документы, необходимые для пересечения границы. В основном у людей не было необходимой для въезда визы. Все они являются гражданами третьих стран и использовали Россию для транзита, чтобы запросить убежища в Суоми.
Как отмечают пограничники, раньше российские коллеги не разрешали выезд из России в пункты пересечения границы с Финляндией, если у пассажира не было необходимых проездных документов. Но за последние месяцы ситуация кардинально изменилась.
«Проблема заключается в явлении нелегального въезда, когда человек намеренно приезжает в Финляндию без необходимых для въезда документов, — отметили финские пограничники. — Пограничная служба внимательно следит за развитием ситуации и вместе с другими органами безопасности оценивает характер и последствия явления, например, для общественного порядка и безопасности Финляндии. На основании этой оценки при необходимости могут быть приняты меры, разрешенные законодательством».
Тем временем, как сообщала «Фонтанка», российских велосипедистов начали разворачивать на границе, как и автомобилистов с российскими номерами и обладателей туристических виз.