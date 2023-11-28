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    Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с Россией, даже самый северный

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    Финляндия на две недели закроет все пункты пересечения на границе с РФ для беженцев. Об этом 28 ноября со ссылкой на главу финского правительства пишет РИА Новости.

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