Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с Россией, даже самый северный

Финляндия на две недели закроет все пункты пересечения на границе с РФ для беженцев. Об этом 28 ноября со ссылкой на главу финского правительства пишет РИА Новости.
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Финляндия на две недели закроет все пункты пересечения на границе с РФ для беженцев. Об этом 28 ноября со ссылкой на главу финского правительства пишет РИА Новости.
Новость дополняется.
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