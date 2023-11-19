Глава Костомукши: для мигрантов на границе развернут пункт обогрева

«На сегодняшний день в месте проведения проверки документов развернут пункт обогрева людей. Все ответственные ведомства работают в полном взаимодействии. Ситуация находится под контролем», — написал Новгородов.

Руководство Костомукши, расположенной близ границы России и Финляндии, приняло решение развернуть пункт обогрева для мигрантов. Об этом сообщил мэр города Сергей Новгородов поздним вечером 19 ноября.

Он отметил, что из-за закрытия других пунктов пропуска со стороны Финляндии поток мигрантов на велосипедах хлынул в Карелию. Точнее, в Костомукшу, расположенную в непосредственной близости от работающего погранперехода.

Жители Карелии активно делятся в социальных сетях информацией о десятках беженцев, застрявших между Россией и Финляндией. Они тянутся к погранпереходу «Вартиус», открытому в том числе для беженцев.



Именно к нему в ночь на 19 ноября были направлены финские военные — их задача, в том числе, возвести защитные ограждения.

