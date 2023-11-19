    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    764мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.12eur96.77

    Глава Костомукши: для мигрантов на границе развернут пункт обогрева

    2910
    44 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Руководство Костомукши, расположенной близ границы России и Финляндии, приняло решение развернуть пункт обогрева для мигрантов. Об этом сообщил мэр города Сергей Новгородов поздним вечером 19 ноября.

    «На сегодняшний день в месте проведения проверки документов развернут пункт обогрева людей. Все ответственные ведомства работают в полном взаимодействии. Ситуация находится под контролем», — написал Новгородов.

    Он отметил, что из-за закрытия других пунктов пропуска со стороны Финляндии поток мигрантов на велосипедах хлынул в Карелию. Точнее, в Костомукшу, расположенную в непосредственной близости от работающего погранперехода.

    Жители Карелии активно делятся в социальных сетях информацией о десятках беженцев, застрявших между Россией и Финляндией. Они тянутся к погранпереходу «Вартиус», открытому в том числе для беженцев.

    Именно к нему в ночь на 19 ноября были направлены финские военные — их задача, в том числе, возвести защитные ограждения.

    В выходные в Финляндии, в том числе, в Лаппенранте прошли акции протеста против закрытия пограничных переходов с Россией. Жители Суоми просят руководство страны изменить решение и оставить открытым хотя бы один из них.

    Фото: Сергей Новгородов / vk.com

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Граница России и Финляндии
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 44

    Гость20 Ноя 2023 в 01:16
    если серьезно. прогноз погоды пока не могу порадовать. мороз. сегодня и завтра по костомукшински или костомучкински. ночью до 10 15 градусов мороза. для собак и прапорщиков. трутный столбик красного цвета в уличном градуснике. ртутный столбик серебристого цвета в терапевтическом врачебном градуснике. градусник в чай не заваривать. сломишь градусник последний. цена деления градусника там где цифирь с точка температура в градусах цельсия. там где деление черточка покажь ученому у кого хоть три класса образования спроси ученого скока мол в цельсиях и ниже нуля или выше хотябы бы= если ниже нуля температура отрицательна вода замерзла превратилась в снег или лед. положительная температура в теплом помещении или в салоне машины при включеном тепловентиляторе. высокая температура температура обжига в автомобильном радиаторе с водой доведеной до кипинея. в чайнике доведенном до кипения. на плите или печке если там горит огонь или включен разогрев от электротока. на радиоантене не прикуривать
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    44
    close