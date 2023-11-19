За каждым решением личная боль людей. Участник митинга за открытие границы в Лаппенранте — о впечатлениях

Жители финской Лаппенранты показали удивительное для маленького приграничного города единение и собрались в воскресенье, 19 ноября , на митинг за открытие ближайшей границы с Россией. Хотя бы одного пункта. Они хотят попасть к врачам и родным. Участник акции на условиях анонимности рассказал «Фонтанке» о впечатлениях.

«Митинг продолжался час и сорок пять минут. Люди приходили и уходили, но я лично встал на скамеечку и пересчитал людей, и их было порядка 300. Для Лаппенранты, в которой проживает всего 72 тысячи человек, это очень заметное явление. Участвовали и коренные жители, и люди из двуязычных семей», — рассказал «Фонтанке» участник мероприятия.

Фото: Участник митинга Фото: Участник митинга Фото: Участник митинга Фото: Участник митинга Фото: Участник митинга Поделиться Поделиться





По его словам, одна из участниц акции принесла схему границы с маршрутом до дома в России. Если раньше путь до Петербурга для многих жителей Лаппенранты, допустим, составлял 200 километров от дома до дома, то теперь это будут полторы тысячи километров. Сложившаяся ситуация очень сильно нарушает планы людей.

«На этом митинге часть времени была посвящена чтению историй людей. Кто-то от своего имени, кто-то анонимно рассказал о том, что у них были запланированы визиты к врачам, встречи с родственниками, у кого-то по ту сторону границы больные, нуждающиеся в уходе, а где-то папа или мама здесь, а дети там, или наоборот. То есть за каждым законодательно принятым решением стоят конкретные люди, у которых есть своя личная боль. Это достаточно трагичная ситуация, конечно», — рассказал источник. Все присутствующие очень надеются, что Финляндия их услышит.

видео: участник митинга

«Мне кажется, что сама возможность выступать и открыто выражать свое мнение, быть услышанными, очень ценна. По моему мнению, это как раз признак демократического общества. Поэтому я надеюсь, что да, это возымеет какой-то эффект. Плюс, вы видели, что петиция, которая просит изменить это решение и открыть хотя бы один пропускной пункт из закрытых для жителей и людей с ВНЖ, набирает голоса», — добавил участник мероприятия.

Люди расходились и благодарили друг друга за безупречную организацию мероприятия и «за чувство единения, когда мы все объединены русским языком, все соединены какими-то общими корнями».

«Будущие акции не обсуждались, но был призыв выражать свое несогласие, выражать свое мнение и не быть вот такими бессловесными людьми, которые позволяют событиям просто происходить, а активно участвовать и влиять на то, что происходит. Потому что вы знаете, что в Финляндии тоже грядут выборы», — резюмировал участник.